馬鈴薯、地瓜都是我們常吃的食物，屬於全穀雜糧類，也是我們減重減脂常拿來替換飯的澱粉類，未精緻的食物通常有較多營養素，但他們營養差在哪？該怎麼吃效果更好呢？

●馬鈴薯是地下「莖」，地瓜是地下「根」

先來個小知識，雖然馬鈴薯、地瓜看起來都是一大塊，但馬鈴薯具有「芽眼」，會從芽眼長出芽，所以是地下「莖」；而地瓜雖然也會長出枝葉，但是從不固定的「不定芽」長出，所以不算有芽眼，是屬於地下「根」！！！

●地瓜為什麼有圓形也有較細長的？

扣除品種問題，其實跟種植的水分有關！

.土壤較乾燥時→圓形

.土壤過濕時→細長形

(圖/好食課提供)

●地瓜、馬鈴薯熱量與碳水化合物各多少？

以100克為單位

.地瓜：熱量121大卡/碳水化合物27.8克

.馬鈴薯：熱量77大卡/碳水化合物15.8克

不論如何，熱量都比白飯低，相對來說更容易有飽足感！

●地瓜、馬鈴薯的膳食纖維呢？

以100克為單位

.地瓜：2.5克膳食纖維

.馬鈴薯：1.3克膳食纖維

整體來說都能提供不錯的膳食纖維，除了蔬菜之外，也能從全穀雜糧類額外補充

●怎麼吃最適合減重減脂？

如果想要減重減脂要把握兩點，1.降低GI值、2.增加纖維量

地瓜與馬鈴薯煮熟後放冷→產生抗性澱粉，可以降低GI值。

.地瓜與馬鈴薯帶皮吃→含有較多的膳食纖維。

所以想減重減脂的人，可以試試看帶皮的冰心地瓜，或者是帶皮的馬鈴薯沙拉，都是不錯的減重減脂餐喔！

當然別忘了...有吃地瓜或馬鈴薯就要減少飯量啊！