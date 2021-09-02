國內採購首批約90萬劑的BNT疫苗2日抵台，許多原本登記AZ及莫德納疫苗的人可能又要變心了，不過到底那些族群可以優先接種？BNT疫苗的主要副作用是什麼？有哪些施打注意事項？中時新聞網整出相關資訊，提醒民眾注意。

BNT擴大18至22歲登記優先施打！ 分兩批到貨接種規劃曝光

●優先接種對象？

針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲對象造冊接種，其餘將優先提供預約平台意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲民眾預約接種。

●接種禁忌？

根據衛福部疾管署公布資訊，及台大兒童醫院院長黃立民、北醫附醫感染科主任李垣樟建議，下列幾種人不宜或暫緩接種：

1. 對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種之疫苗劑次發生嚴重過敏反應者不予接種。

2. 有先天心臟病、心肺功能不佳等問題者，施打疫苗後可能引發過度免疫反應，增加心臟負荷；有慢性阻塞性肺炎等肺部疾病者，也建議病情穩定後再評估接種。

3. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

4. 免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。(尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據)

●主要副作用及不良反應有哪些？

疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少。依據疫苗臨床試驗顯示，接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。接種疫苗後可能有發燒反應(38℃)，一般約48小時可緩解。

●BNT疫苗的保護力如何？

依據目前臨床試驗結果資料顯示，本疫苗對於年滿16歲以上之青少年及成人受試者，接種完成2劑、接種7天後，預防有症狀感染之有效性約94%；對於12至15歲青少年，接種完成2劑、接種7天後預防有症狀感染之有效性約100%，疫苗的保護效果需視接種對象的年齡或身體狀況而異。

根據台大醫院COVID-19常見問題專區，兒童醫院院長黃立民表示，從臨床試驗數據來看，BNT只打一劑保護力為52%，Moderna疫苗只打一劑的效果為69.5%，只打一劑AZ 疫苗對有症狀COVID-19的保護力為76%，嬌生為66%，所以只打一針的話，mRNA疫苗不見得會比AZ好。

●接種劑次、間隔？

接種劑次為2劑，依疫苗仿單建議，接種間隔為21天以上；目前依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議接種間隔為至少28 天。

●接種後注意事項？

接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。