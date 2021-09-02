金曲歌王陶喆與老婆Penny結婚7年，日前歡慶銅婚。陶喆在7月帶著老婆與兒子一家三口低調赴美國開工，雖正忙籌備新專輯，仍不忘抽空陪伴妻兒，Penny昨在IG發文曬出夫妻幸福合照，一家人開心在野餐派對，陶喆還送上神秘驚喜Sky writing（空中噴煙寫字），事後自豪：「我另外一個專業就是浪漫驚喜surprise planner。」

Penny當天一連收到甜蜜驚喜，她感動：「今天說好就帶小朋友去公園走走，一起渡過結婚週年，結果今天被浪漫到了，算你有心。」她隨後上傳一部天空的影片，仔細一看在天空中有一部飛機快速飛過，隨即就留下「P」的英文字母在天空上，Penny興奮表示Sky writing，「從來也沒想過在人生當中，會收到在天空上的msg（訊息），雖然今天雲層太厚，機師無法完成你的安排，但有看到P已經非常開心了。」

她最後感謝另一半送上最好的禮物，「心意比什麼都還重要，想好好的留下紀念，happyanniversary，happy7。」陶喆也預告將分享更多的籌備驚喜的幕後花絮，請粉絲拭目以待

陶喆原訂在美國與國外樂手合作錄製，豈料受到delta病毒蔓延，他原先安排好錄音室的老闆不幸突然確診，導致錄音計畫也喊卡，至今仍未訂到錄音室，只好自己先在家架設一個臨時錄音空間，他無奈說：「光是尋找一間錄音室就是一波三折，雖然遇到了一些小障礙，我還是會繼續努力做音樂。」