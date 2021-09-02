塔利班在宣布建國前攻打龐吉夏遭到慘敗

塔利班在進攻阿富汗境內反對勢力龐吉夏河谷慘敗後，仍對外宣佈將於9月3日正式建立阿富汗伊斯蘭酋長國，中國也對塔利班釋放友善的訊號。在進一步獲得其他國家承認的過程中，塔利班很難掌控各部族與軍閥能遵循其溫和的宗教與人權政策，一些反對塔利班的地方武裝仍持續對抗，其中尤其是曾9度擊退蘇聯軍隊圍攻的「龐吉夏之獅」，依然是塔利班掌握政權的心腹大患。

阿富汗塔利班消息人士稱，阿富汗將於9月3日建新政府。雖然如此，阿富汗的內戰仍未真正結束，長期以來反對塔利班的前北方聯盟仍有一些部族負嵎頑抗。塔利班為證明具有統治阿富汗的實力，30日大張旗鼓進攻了龐吉夏峽谷(Panjshir Valley)，結果卻遭到掌權後的首次慘敗。讓這個前蘇聯以最先進裝備圍攻9次都打不下來的小峽谷，再度成為國際關注的焦點。

馬樹德是阿富汗抗擊蘇聯的傳奇英雄人物，被稱為「龐吉夏之獅」。他是阿富汗對抗蘇聯與塔利班的主要領導人，卻在48歲時被賓拉登派人以人肉炸彈方式暗殺。（圖／鳳凰網)

龐吉夏峽谷目前是由上世紀80年代反抗蘇聯的傳奇英雄艾哈邁德．沙阿．馬樹德(Ahmad Shah Massoud)的兒子小馬樹德(Ahmad Massoud)所領導，馬樹德本人曾因9次擊退蘇聯攻勢而獲得「龐吉夏之獅」（Shir Panjshir）的稱號，是阿富汗家喻戶曉的傳奇英雄人物。他屬於塔吉克族，父親是一名退休准將，自己擁有工程學士學位。他在對抗蘇聯時推動建立「北方聯盟」，蘇聯退敗之後他與阿富汗各派反蘇勢力建立阿富汗伊斯蘭國，由馬樹德在大學時的教授擔任總統，他則擔任國防部長。

當時親西方的阿富汗新政府成立後，各派系與軍閥又因利益與宗教問題而混戰不休，其中塔利班攻勢最猛烈，奪下了約9成的地區，馬樹德及其支持者退守至距首都喀布爾僅150公里的家鄉龐吉夏峽谷，並長期與塔利班僵持。當年曾在抗蘇時期支持馬樹德的美國建議他與塔利班合作，但遭到拒絕，因為他極力反對塔利班的極端伊斯蘭教義。

塔利班為證明具有統治阿富汗的實力，30日大張旗鼓進攻了龐吉夏峽谷，結果卻遭到掌權後的首次慘敗。圖為龐吉夏的領導人小馬樹德（中)。（圖／鳳凰網）

由於馬樹德對抗蘇聯時受到美國幫助，一直與西方國家維持良好關係。2001年4月他應邀訪問歐洲時曾提出警告，指稱受到塔利班庇護的賓拉登及基地組織正在籌畫對美國進行新一輪恐怖襲擊。但美國獲知此消息後並未予以重視，而馬樹德的談話隨即傳到賓拉登耳中，不久後賓拉登籌劃好對美國的恐怖攻擊，發動攻擊前的9月9日先派出2名殺手冒充摩洛哥記者前往採訪馬樹德，他們在攝影機裡裝滿炸藥，於馬樹德的辨公室裡將他炸死，2天之後，美國就發生了震驚世界的「911」恐怖攻擊事件。

有「龐吉夏之獅」稱號的阿富汗傳奇英雄人物馬樹德曾向美國警告，指稱賓拉登正在籌劃一場大型恐怖攻擊行動。賓拉登 為此派人在發動911恐怖攻擊前2天將馬樹德炸死。（圖／@Wolverine4106)

馬樹德死時正值48歲壯年，阿富汗的反塔利班勢力因缺乏他的領首而群龍無首，他所組建的北方聯盟各個軍閥因此陷入長期內鬥，無力再反抗塔利班，一些軍閥部族陸續被塔利班政府收服。馬樹德的兒子小馬樹德後來從英國返回家鄉龐吉夏，接掌龐吉夏的領導權，持續對抗塔利班政權。小馬樹德今年32歲，曾在英國桑赫斯特皇家軍事學院(Royal Military Academy Sandhurst)受訓，並在倫敦國王學院(King's College London)修習戰爭學，以追隨父親的腳步為志業。在他的領導下，龐吉夏峽谷被許多人稱作反塔利班最後的避難所。

Don't believe the propoganda of enemies!All the attacks from 6 sides in Panjshir were successfully defended by NRFTaliban casualties so cathostrophic that they cannot take all the bodies that lying around the border areas of the province. They have modern weapons but dumb minds pic.twitter.com/DaTlNvqUzx — Northern Alliance 🇭🇺 (@NA2NRF) September 1 2021

龐吉夏在波斯語原意是「5頭獅子」，峽谷地勢險要、道路狹窄崎嶇，因而易守難攻，過去數十年的內外戰爭下來，從未真正落入外敵之手，不僅蘇聯久攻不下，塔利班也從未統治過這塊僅有10多萬居民的小山坳。這次塔利班進入喀布爾時，有數千名前阿富汗政府軍帶著槍炮武器裝備前往投靠，前阿富汗副總統薩利赫(Amrullah Saleh)逃離總統府後也加入由小馬樹德領導的「龐吉夏雄獅」陣營。

小馬樹德(中)的父親是有「龐吉夏之獅」稱號的阿富汗反抗蘇聯傳奇人物馬樹德，目前小馬樹德繼承其父遺志，繼續對抗塔利班。（圖／路透)

小馬樹德日前受訪時曾表示，希望和塔利班和談，但同時也做好應戰的準備。他主張舉行選舉，建立非中央集權式的政府體制，允許各個地區和省擁有一定的自治權，而且塔利班必須保證尊重人權。他認為，阿富汗由塔利班掌權後，很可能會成為激進伊斯蘭恐怖主義活動中心，將再度成為民主國家的威脅。

目前龐吉夏目前資源相當缺乏，小馬樹德說，近期獲得來自前政府的軍火與物資很快會用罄，雖可以抵抗到這個冬季，但過了冬季之後就很難說，希望西方國家能提供援助。目前小馬樹德的機會在於包括美國、法國在內的西方國家有協助的意願，一旦龐吉夏站穩腳步就會觸發塔利班內部各個軍閥與部族與塔利班之間的矛盾，這頭雄獅就有希望再次成為阿富汗境內對抗極端伊斯蘭恐怖主義的重要力量。