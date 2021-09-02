板橋分局員警連開15槍，制止犯嫌逃逸。（王揚傑翻攝）

44歲洪姓男子今（2）日凌晨酒後在新北市板橋區竊得1輛自小客車，板橋警分局獲報，立即呼叫線上警網攔截圍捕，2名員警先在板橋華興街、成都街口發現該輛自小客，便一路尾隨至中和區中山路巷內，洪嫌企圖甩脫警方追捕，遂駕車衝撞警用機車，2名員警情急下朝自小客車車輪連開15槍，洪嫌才放棄抵抗，束手就擒。

警方表示，今天凌晨0時許先接獲民眾報案座車遭竊，板橋分局信義派出所員警調閱道路監視器，在華興街、成都街口發現該車，遂通報線上警網前往查緝，劉姓、林姓警員騎乘警用機車沿途追趕，在中和區中山路二段巷內攔截到該車，2員向洪嫌示意下車受檢，洪嫌竟倒車衝撞警用機車，企圖逃逸。

劉、林2員見情況緊急，分站該車兩側，持槍朝後車輪射擊，共擊發15槍後，洪嫌停車不敢再逃，2員立即將洪嫌拖出車外壓制逮捕。

板橋分局表示，攔截圍捕過程中犯嫌未中彈，警員亦未受傷，僅1部警用機車遭衝撞損壞。訊後全案將以妨害公務、竊盜、公共危險罪嫌送辦，並擴大清查洪嫌是否涉及其他刑案。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！