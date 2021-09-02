國內新冠疫情有稍緩趨勢，中央疫情指揮中心延長二級警戒至9月6日，希望以防疫指引逐步鬆綁相關行業，但5月15日八大行業全面關閉至今已超過3個多月，業者叫苦連天，中山區著名的條通業者腦筋一轉，想出新花招，與附近的日本料理店「異業結盟」，用餐時間除了有小姐陪吃喝，深夜過後日料店又化身為卡拉OK，雖然沒歌可唱，但卻有小姐坐檯，該有的服務樣樣沒少。

8月25日晚上近9點，中山區林森北路著名的條通區，原本應該是人車熙攘，但受到疫情影響，如今的條通變的異常淒涼，即便如此，已經可以營業的餐廳業者在遵守政府法規，內用一律梅花座的情形下開門營業，只是面對幾乎沒客人上門的窘境，餐廳早早就打烊。

記者剛進包廂不久，一名自稱條通卡拉OK的幹部A小姐就不斷向記者推薦可找小姐坐檯。（圖／本刊攝影組）

但林森北路159巷內，整條昏暗街道中，卻有一家日本料理燈火通明，店內客人喧囂聲不斷，本刊記者日前前往一探究竟，進門後老闆娘熱情招待，隨後就有一名自稱是條通卡拉OK店幹部的女子A小姐主動至記者包廂攀談，她表示，「條通卡拉OK都一直不能開店，我們就跟他們（日料店）租下深夜時段營業。」

A小姐所說的「營業」，就是進入日料店的客人除了可以點酒菜以外，也可以透過幹部點選小姐坐檯陪吃喝玩遊戲，每位小姐檯費900元，一個客人人頭700元（可抵酒錢），幹部檯費500元，二個少爺小費600元，如果以2個人前往消費，光日料店的酒菜錢還沒算，就要4300元。

A小姐頻頻向記者推薦，「既然來了就叫2個妹妹來倒酒，玩一下吹牛啊，生意不好，多少捧場一下啦，不然快餓死了。」言語中不斷抱怨政府對於八大行業的開放遙遙無期，「我們這些靠八大生活的真的快被逼上絕路，政府要提出配套措施才行，一直這樣不能營業不是辦法。」

原本人車熙攘的中山區條通，自疫情爆發以後，一到了夜晚相當冷清，業者苦不堪言。（圖／報系資料照）

日料店老闆娘也說，疫情進入三級警戒開始，餐廳一直沒有進帳，現在就算降為二級警戒，但上門的客人還是寥寥可數，「她們（卡拉OK）說要租下深夜時段營業，我當然很開心，還能分擔房租。」

A小姐表示，平時每周5、6客人比較多，因為是正常餐廳，也不會有警察臨檢，「就算有警察上門，小姐打扮跟一般客人一樣，根本不會有事。」本刊調查，租下日料店的條通卡拉OK業者，是一名人稱「蘇董」的男子，她在當地經營日式條通酒店多年，但不同於多數條通酒店專營日本客，蘇董只做台灣客生意。

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