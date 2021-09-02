中央流行疫情指揮中心已宣布，全國二級警戒延至9月6日，部分場域進出適度放寬，但仍被限制開放營業的八大行業，始終看不到未來，甚至有傳言指出可能會被禁止營業直到年底，不少業者大呼受不了，直言快被政府逼上絕路。但政府有張良計，業者自然就有過牆梯，全台到處都有的「私人會所」這個時候就相當夯，客人只要一通電話，小姐就會直送到府服務，而且地點還更為隱密，安全。

酒客小吳表示，以台北市大安區來說，光他去過的私人會所起碼超過20家，大多都是朋友原本用來玩樂、或是招待客戶的地方，結果因為疫情關係，酒店或是一些俱樂部都無法營業，朋友乾脆將會所拿來營業，只要電話預約即可，而且整晚就是「only you」。

至於消費金額，包租一場的場地費就要1萬元，至於酒水餐點、外叫小姐的費用則是包場人另外與不同廠商結算，整體結算下來，並不會比直接去酒店消費便宜。

硬體設備齊全，就是要解決「軟體」問題。小吳說，一通電話打給幹部，軟體要幾個有幾個，全部到會所讓客人挑選，「這種民生需求是無法禁止的，政府應該要想出配套措施，讓八大適度開放，不然時間久了會變治安問題。」

酒店幹部浩哥則說，私人會所雖然很隱密安全，但一個晚上頂多就1至2組客人，實在不是很好賺，酒店如果能儘快開放營業當然最好，拜託政府給大家一口飯吃。

有別於酒店的傳統玩法，私人酒店較為私密安全，疫情爆發後也獲得不少酒客青睞。（圖／報系資料照）

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