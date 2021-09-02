22縣市五倍券加碼懶人包。(製圖/陳友齡)

行政院宣布振興五倍券規畫，預計將於9月下旬開放民眾預約、10月進行領取，目前多個縣市都已經宣布加碼措施，除了有普發現金，還有最大獎是「抽名車」，雙北各自推出「熊好券」、「新北加倍券」，高雄市加碼給1000元高雄券。以下為《中時新聞網》特別整理出各縣市的振興券相關「加碼」最新進度，讓讀者快速掌握：(截至9月1日)

●基隆市：積極規劃中，尚未宣布

●台北市：

◇透過台北通推出「台北熊好券」

◇「台北熊好券」包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於台北通，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎

◇採數位票券模式，民眾只要下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QR Code，即可線上付券並完成消費折抵

◇合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家

北市推出台北熊好券。(取自北市府官方line)

台北熊好券領取步驟。(取自北市府官方line)

台北熊好券。(取自北市府官方line)

●新北市：

◇新北加倍券，可以500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種限定份數

◇500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元

◇市場、夜市、旅館、觀光工廠與小型商業相關活動，還有相關抽獎方式，後續會說明

新北市將加碼推出「新北加倍券」。(取自侯友宜臉書)

●桃園市：推出「6＋1」振興計畫。包括：

◇「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單

◇7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3

◇Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一

◇擬推數位綁定5倍券加碼1000元，鼓勵來桃園消費

◇數位券部分結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，桃園會加碼1000元以上優惠，細節將待數位振興券出來以後搭配

◇結合22觀光工廠推「加倍購」

●新竹縣：擬加碼振興五倍券，可能含抽獎活動，內容研議中。

●新竹市：計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：

◇市長盧秀燕預告將推出全國最大振興券的加碼活動

◇將在10月左右公布振興政策

◇相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟

◇今年台中購物節將再送出豪宅頭獎

●南投縣：研擬加碼優惠

●彰化縣：

◇縣政府將盤點現有資源，積極研商加碼或優惠方案

◇北斗鎮長李玄提出鎮民每人普發500元紓困金計畫，獲得代表會表決通過，預計全鎮3萬3350位鎮民受惠，預計9月中旬分3天發放

●雲林縣：

◇規劃10%現金回饋方式來刺激消費，只要來雲林縣消費，憑發票就可在指定地點直接領取10%現金回饋。舉例來說，只要來雲林縣消費500元就可以獲得50元現金回饋，消費1000元就可獲得100元回饋，每人最高可以換回500元的現金回饋

◇抽百萬名車，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動

◇做公益，縣府將會把民眾領取現金的發票捐獻給弱勢團體，讓公益傳出去

●嘉義縣：正研擬相關方案及補助鼓勵在地消費

●嘉義市：

◇加碼普發每人現金2000元

◇普發對象為110年8月24日，含24日當天以前設籍嘉義市民眾，日期待定。

◇會搭配「2021嘉義市購物節」、「600元嘉遊金」等優惠活動，來拚經濟、搶商機，促使嘉義市產業快速復甦，發放的辦法還在研議中

嘉義市加碼普發每人現金2000元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

●台南市：

◇搭配購物節抽獎3輛車

◇搭配台南購物節，擬推抽大獎，去年大獎有2戶輕豪宅，今年鎖定1戶3房豪宅。

●高雄市：

◇推出加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，細節仍在規劃中

◇市長陳其邁透露，1000元的高雄券是每張50元，攤商比較好用，也能幫到「艱苦人」

●屏東縣：振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，「秘密武器」規劃中

●台東縣：

◇尚未宣布

◇太麻里鄉公所發放2000元振興禮金

●花蓮縣：尚未宣布

●宜蘭縣：會推優惠案，確保是讓人眼睛一亮、有感措施

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●金門縣：

◇金門縣府「5+3」普發5000元紓困金，首波有4類人免申請，約3.3萬人已經於8月30日直接入帳

◇另再加發3000元振興券，規畫搭配100元小面額，並對單一商家核銷上限金額設限，以保障中小型店家，將在疫情再趨緩和後發放

◇外籍配偶及今年7月20日設籍金門縣者，9月1日起也能申請5000元紓困金

●連江縣：尚未宣布