昨天PLG聯盟高雄鋼鐵人球員張伯維涉入酒駕事件，隨後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署，獲緩起訴，但須繳公庫11萬元後無保請回，而據說事發現場狀況非常嚴重，張伯維醉駕連撞2車，就連警車也遭殃，之後他遭上銬狼狽模樣也隨之曝光，令人唏噓。

昨天先是由高雄鋼鐵人發出聲明稿，他們表示：「剛加盟球隊的張伯維涉嫌酒駕，鋼鐵人在官方表示球員做出了不良示範感到抱歉。」而張伯維本人也親自道歉，他說：「我做錯了，對造成聯盟、球團及球迷傷害，我非常非常抱歉。」

鋼鐵人隨後對外表示將對張伯維酒駕行為做出嚴厲懲處，許多球迷也非常關注最後結果，終於在昨天晚上鋼鐵人對外宣佈了詳細懲處內容，實際內容為處以禁賽一年，並扣除三分之二薪水，這對7月1日剛加入鋼鐵人的張伯維來說算是不輕的懲罰，因為他都還沒為鋼鐵人打半場比賽。

以下是鋼鐵人聲明稿詳細內容：

PLG高雄鋼鐵人球團內部召開懲處會議，針對球隊球員張伯維因涉酒駕，違反球團管理辦法以及合約內容，將對其懲處2021-22年賽季，禁賽一年，扣除三分之二薪水，以示告誡。球團管理辦法嚴禁酒駕，也不斷提醒遵守規定，但因內部管理疏失、沒有做好監督責任，內部會議決定。

將總經理鄭明元處以扣薪兩個月，以示負責，目前球團管理階層以及球員皆在深刻反省，對於社會大眾、PLG聯盟造成傷害，球團再次致上歉意，同時承諾未來必定加強球員管理、教育，做好職業球團、職業球員、公眾人物本份，不會辜負球迷的期盼。

球團邀請聯盟執行長陳建州南下與會、勉勵球員，執行長全場滴酒未沾，中途因有公事，先行離席北上，並非如媒體報導，在此澄清。在8月31日時張伯維先追撞路旁等待道路救援的自小貨車，又向右偏移撞巡邏警車，警方依規定對張伯維酒測，酒測值高達0.95，依公共危險罪送辦。