據最新實價揭露，大安區「信義聯勤」交易單價刷新高！南棟32樓的兩戶，於6月由「翔鼎投資」無貸款買下，單價分別落在299.03、296.64萬元，創下今年豪宅交易單價最高紀錄！也直逼前央行總裁彭淮南的「300萬元防線」，值得注意的是，本次交易備註欄特別註明是「親友特殊交易」，顯示非但沒有親友價，反而創新高，奪下台北豪宅單價最貴交易的寶座。而七月份還有一筆25樓戶成交，移轉總面積173.91坪，總價4億1648萬元，拆算車位後每坪272.6萬元，也是無貸款購入，吸金力十足。

觀察實價登錄以來，全台豪宅史上最高單價，是2014年由億銈投資公司買下的「信義富邦國際館」1樓戶，單價高達358萬元，但因交易包含謄本未登記的專用庭院，被列為特殊交易，若排除此筆交易，本次揭露的「信義聯勤」32樓戶，已登上實價以來單價最貴交易冠軍！「帝寶」、「西華富邦」、「皇翔御琚」，則分居實價登錄最高單價豪宅社區的2~4名，今年新交易的「信義首席公館」，則以23樓戶的單價270萬元暫居第五，不過由於市場傳言「信義首席公館」頂樓戶交易突破彭淮南防線，若揭露可能讓豪宅排行榜洗牌。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，大安森林公園的萬坪景觀，在富豪眼中向來具有一定魅力，而「信義聯勤」是大安森林公園第一排最大基地豪宅案，今年已有5筆交易，實價共揭露26筆資料，最低交易單價223萬，穩居「200萬元俱樂部」之列。「信義聯勤」每戶動輒3、4億，不僅出現家族一次出手多戶，而且都是現金無貸款，入住的多是知名企業家、名人，各個身家雄厚，也奠定該豪宅的指標地位。

另外，大直指標豪宅「西華富邦」也有新交易，8月成交35樓戶3億3471萬元、每坪223萬元，共188.51坪，買家為僑外資「雯科創業投資有限公司」，也無貸款入手。