受到疫情發酵影響，最新公布8月官方的六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，年減23%且月減少約5%，連續兩個月六都買賣移轉棟數年減幅度都超過2成，不過八月仲介業普遍交易量都已經出現明顯回升，預料後續的移轉棟數也可望出現一波反彈走勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情對於市場交易量影響大概是2個多月的時間，市場就緩步復甦，不過買賣移轉棟數從7月才開始明顯反應，8月買賣移轉棟數則是反應六月到七月上旬時的買賣交易，當時也是疫情影響較為明顯的時刻，因此近兩個月的買賣移轉棟數「合理」呈現衰退走勢，不過觀察當前的市場買氣，8月市場交易熱度已經逐漸回到疫情前的水準，後續移轉棟數有機會緩步回溫。

8月份六都建物買賣移轉棟數月減4.8%，僅台北市較7月微增0.5%以及台中市月增10.3%，其餘五都交易量均減少，其中新北市月減1.1%，桃園市月減1.3%，台南市月減26.4%，高雄市月減12.3%。另與去年同期相比，六都交易量減少22.8%，其中台北市年減21.4%，新北市年減22.5%，桃園市年減28.8%，台中市年減29.2%，台南市年減5.4%，高雄市年減18.8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，台灣於去年7月在全球貨幣寬鬆、超低利率助攻下，加上「加零」效應發酵，讓連續遞延二至三個月的買盤出籠，推升房市交易動能，因此去年8月房市交易呈現淡季不淡的市況，而今年8月疫情衝擊仍未平復，交易量較去年同期衰退也實屬合理。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，因交易流程的時間差，今年8月份買賣移轉反應出5~6月房市因疫情大幅緊縮的慘況，但隨第一線市場表現更強，預估下個月應能有充分反映。