造紙公會1日舉行第29屆首次會員代表大會，完成理事及監事改選，由華紙(1905)董事長黃鯤雄新任理事長，正隆(1904)總經理張清標續任監事會召集人。新任21席理事及7席監事共有10席新面孔，代表紙漿、工紙、文紙、家紙、衛生用品、特殊紙等各種紙類。

黃鯤雄當選後致詞時表示，聯席會新組合和多元紙種加乘下，期許公會繼續發揮周密溝通和積極角色。尤其面對氣候變遷課題，紙是固碳最好的載體，會成為被高度期望的材料，將協力會員廠朝淨零碳排的綠色目標努力。

卸任理事長、永豐實(6790)董事長何奕達在會員大會報告造紙業2020年整體產銷表現。雖然疫情牽動國內外經濟局勢，使紙廠經歷原物料斷貨、漲價、缺櫃等各種挑戰，但造紙業受惠全球供應鏈轉移、加上網購電商成長，2020年在各產業中表現相對穩健。

2020年紙與紙板總產量436.2萬公噸，年增2.7％，其中紙張生產量80.7萬公噸、年增0.5％，紙板總產量355.5萬公噸、年增3.2％。紙張與紙板總銷售量435.9萬公噸，年增2.3％。其中內銷量279.2萬公噸、年增1.3％，外銷量156.7萬公噸、年增4.2％。

何奕達指出，去年紙廠展現出產業韌性與底氣，不但在疫情挑戰中穩住經營，更能與台灣民眾、產業、政府共同守護疫情中得來不易的向上力量。今年下半年國內外疫情再度轉趨險峻，但因應經驗與資源已相對完備，期許會員紙廠維持全廠平安、營運量能繼續成長。

新任理事長黃鯤雄專長於化學材料科學，多年來深入全球供應鏈，與歐、美、東亞政府及團體法人交流頻繁，曾多次受政府單位及業界邀請參與低碳發展、能源轉型、產品設計等議題討論，因此獲得同業支持當選理事長。

黃鯤雄認為，近年造紙同業齊心展現「循環經濟典範」新面貌，獲得產官學研界及社會大眾高度辨識和好感度。公會過去用理性平和方式回應許多關鍵議題，並透過「紙箱戰紀」活動使更多中堅世代了解造紙業，得到亞洲其他造紙業者關注，後續將在此基礎上接棒努力。

黃鯤雄表示，紙是固碳最好的載體，將成為淨零碳排被高度期望的材料，台灣造紙會員在回收紙產品循環、水循環、能源循環及再生能源等已累積數十年成績，期許公會持續掌握國內外永續趨勢，讓造紙業在台灣邁向淨零碳排之路上積極扮演領頭羊角色。