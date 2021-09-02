駐德代表謝志偉日前表示，民間買BNT是一場「接力賽」，強調台灣政府去年8月起做出的貢獻，痛批沒腦的人才會把功勞都歸給第四棒；此言一出，引發各界熱議。國民黨立委李德維表示，謝會出此言，主因是駐日代表謝長廷、駐美代表蕭美琴都有張羅到駐在地疫苗捐贈，反觀台灣人最嚮往之一的BNT疫苗，謝卻什麼也促不成讓他非常焦慮，故發文噴口水刷存在感。

李德維1日在臉書發文痛批，謝志偉整天「領公帑說幹話」，其「接力說」意思是，叫台灣人不要只感謝民間機構與企業，而把民進黨政府當空氣，因為沒有民進黨政府也不會有BNT。

李德維直言，民間如何鬥智鬥勇才能突破民進黨政府的重重設限，全國人民都看在眼裡；大家根本就沒看到什麼「官民聯手」，又哪來什麼前三棒？就算真有所謂民進黨政府的前三棒，手裡的棒子，也不是用來交接的，恐怕是用來打壓民間的。他完全不能理解，謝志偉是活在哪個平行世界，才能寫出這種奇幻文學。

對此，李德維表示，其實他能理解謝志偉的焦慮，眼看著謝長廷、蕭美琴，都張羅到駐在地日本與美國捐贈台灣疫苗，反觀德系的BNT，一直是國人嚮往接種疫苗的前兩名，但謝既拿不到援助也無法促成採購，也就只能靠噴噴口水刷存在感、發文自慰哄騙同溫層了。