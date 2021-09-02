含非洲豬瘟病毒的走私豬肉製品在臺闖關成功，且已流入市面，藍委鄭麗文指出，行政院長蘇貞昌一周前才震怒、飆罵海關，日前到臺北港再次表演「震怒秀」戲碼，蘇貞昌說要人給人，但臺灣貨物量成長了近三倍，可是通關邊境檢查單位人力卻是增加連一成也不到，蘇貞昌有真正了解邊口檢疫走私肉品的實際情況嗎？背後顯示的是蘇一直以來只會震怒卻解決不了問題的施政風格。

綜合媒體報導，蘇貞昌8月31日前往臺北港視察時，針對現場簡報中提到臺北港上周查獲的走私案，他表示，這算什麼成果？這不叫做成果，如果這樣就表示走私很多，成果是從來沒有任何人走私進來，走私都不成功，這才叫成果。

對此，鄭麗文昨（1日）在臉書發文表示，蘇貞昌一周前才震怒、飆罵海關，日前到臺北港視察貨物通關流程，又訓斥關務署官員。鄭痛批，蘇貞昌再次表演「震怒秀」戲碼，既轉移不了焦點，更顯示蘇一直以來只會震怒卻解決不了問題的施政風格。

鄭麗文指出，還記得8月23日非洲豬瘟肉品流入臺灣時，蘇貞昌表示：「我只講我的態度，要人給人、要錢給錢，要X光機給X光機。」8月31日蘇受訪時表示：「去年貨物量成長三倍，但人力也已增加，走私到底問題出在哪？」但自己要說的是，臺灣貨物量成長了近三倍，可是通關邊境檢查單位人力卻是增加連一成也不到，蘇貞昌有真正了解邊口檢疫走私肉品的實際情況嗎？

鄭痛批，「通通都還沒到位，蘇貞昌就急著罵人，震怒一個多禮拜，要求海關拿出有效的查緝方法時，卻忘記嗅覺靈敏度比人類高出數百倍的檢疫犬，應成主要偵測力」。鄭強調，如果要做到100%抽查，卻沒有相關配套措施，只有喊喊口號而已，累死的只有基層人員，生氣問題不會解決，但人、機器、檢疫犬是重要的防疫團隊，現在這些問題沒有解決，才是防疫的破口。