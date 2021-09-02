美北卡州高中傳槍擊 一名高中生不治嫌犯落網 09:132021/09/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國北卡羅來納州一所高中今天午後發生槍擊案，一名高中生中彈後送醫不治。 (圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國北卡羅來納州一所高中今天午後發生槍擊案，一名高中生中彈後送醫不治，據信嫌犯是另一名學生，案發後數小時落網。 警方沒有透露嫌犯身分或動機等細節，僅說全案仍在調查中。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100902 詐騙集團入侵台東民宿當機房 警方出動大巴載運嫌犯 半年無套大戰高中女101次 色男「流產完也要做」下場出爐 #嫌犯 #美國 #落網 #高中生 #高中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男與前女友口角 持槍柄猛敲她頭躲公寓樓梯間落網 10:092021/09/01 社會 美軍與塔利班秘密約定曝光 傳美國人遭拒絕通關離開 12:112021/09/01 國際 颶風艾達襲美南岸釀4死 路州恐一個月沒水沒電 12:092021/09/01 國際 新北17萬國高中生 將造冊入校集中打BNT 14:442021/09/01 生活 尚青論壇》當中共解放軍常態部署釣島 台灣正陷尷尬立場（陸文浩） 12:552021/09/01 尚青論壇 疫後開學日 林智堅送防疫物資協助小學生組合用餐隔板 09:512021/09/01 寶島 女星腳傷卻暴肥 醫：類固醇用得好是仙丹 用不好是毒藥 05:132021/09/02 健康 6點起床趕校車晚上11點回家 補教哥揭台灣中學生慘況：根本奴隸 00:102021/09/01 生活 2生同時上台大法律系 台南北門高中破51年紀錄 19:442021/09/01 生活 百萬網紅驚傳陳屍家中 父開門見慘狀「身邊還有一男屍」 08:142021/09/02 娛樂 塔利班領導人會議 3日內組新政府 04:102021/09/02 話題觀察 國際熱門新聞 渾然不知最後一班美軍機已撤離阿富汗 被拋下美國人心碎開罵 - 國際 慶祝美軍完全撤離阿富汗 塔利班遊行展示掠奪美軍裝備 - 國際 - 中央社 影》突襲阿富汗民族英雄之子慘敗 塔利班「死傷慘重」 - 國際 美軍與塔利班秘密約定曝光 傳美國人遭拒絕通關離開 - 國際 真沒料到會慘輸塔利班 拜登與阿富汗前總統最後通話曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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