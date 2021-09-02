美國北卡羅來納州一所高中今天午後發生槍擊案，一名高中生中彈後送醫不治，據信嫌犯是另一名學生，案發後數小時落網。

警方沒有透露嫌犯身分或動機等細節，僅說全案仍在調查中。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100902