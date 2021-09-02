桃園市龍姓男子去年6月和陳姓妻子吵架，竟摔死5個月大女兒後，將屍體纏成木乃伊藏在冰在冰箱，3天後才載到永安漁港沙灘埋屍。一審依龍男故意對兒童犯傷害致人於死罪、遺棄屍體罪應執行10年10月，陳女遺棄屍體6月，經上訴後高院昨(1日)開庭，未料天龍男與陳女供詞卻大翻盤，一概否認警方筆錄內容，還互相推責對方教唆說謊，龍男甚至說案發時自己一走出洗手間，就看到小孩昏迷，對於小孩死因完全不知情。

昨天龍男與陳女出庭時，龍男推翻先前供詞，表示不知道小孩身上的傷怎麼來，當時一出洗手間就看到昏迷，他想要打電話給姐姐求助，卻遭到妻子拿刀阻止。但陳女則反咬，小孩是前夫打死的，當時她因為懷孕，手上還抱著大女兒，加上前夫會家暴，她根本不敢求救。

檢方調查，龍姓男子去年6月14日和妻子在中壢住處吵架，為了洩憤，他抓女兒衣領、脖子，高舉後用力往床上摔，陳女在旁目擊未阻止，女兒奄奄一息也未送醫，最後女兒死在家中。2人商議將女兒冰在冰箱，17日龍找陳姓女子和林姓小三一起到永安漁港埋屍。

後來女嬰姑姑發現女嬰不見，詢問下才發現竟慘遭埋屍，3人遭檢方依故意對兒童犯傷害致人於死罪、遺棄屍體罪起訴。

法院審理期間，陳女出庭大哭，「每天夢到女兒、女兒被綁得像木乃伊」，不願原諒龍男。法官認為，龍是父親，只因和陳女爭吵，就情緒失控，發洩在5個月大女兒身上，抓住衣領或掐住脖子，高舉後摔在床上。該年幼生命不僅未獲取父親關愛，反遭親生父親扼殺，令人髮指、惡性匪淺。

一審法官痛斥龍在偵審中還飾詞卸責，未見悔悟之心，也未取得妻子原諒。依故意對兒童犯傷害致人於死罪10年6月、遺棄屍體8月，應執行10年10月

陳女則依遺棄屍體處6月，故意對兒童犯遺棄致死罪無罪、林姓小三遺棄屍體5月、緩刑2年，需向公庫支付5萬元。