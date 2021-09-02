基隆1名23歲男子去年認識1名高二少女小芳（化名），2人交往期間發生性行為達101次，且每次都沒有使用保險套，導致小芳今年2月意外懷孕，而做完人工流產後不到2周，她又被男子猴急要求再次上床，就連全案已進入司法程序，2人仍私下相約發生關係；法院最後依與未成年女子性交罪將他判刑10月。可上訴。

判決書指出，就讀高一的小芳在去年8月認識1名23歲男子，2人交往後，竟前前後後發生關係101次，每次都沒有使用避孕措施，導致今年2月時她意外懷孕，向母親坦承此事後至婦產科診所進行藥物流產手術，但她之後仍持續與男子來往，更在流產後2周，在對方的要求下再度發生關係。

小芳的母親事後得知此事氣炸，堅持要對男子提告性侵，而當初婦產科診所也依法通報社會局介入，而此案進入司法調查階段時，小芳與男子仍繼續私下來往，甚至不斷發生關係，2人的交往關係一直到3月4日；而男子後來坦承犯行，並承諾會賠償小方家庭一定金額，但卻從未履行。

法官認為，該男子已是成年人，明知小芳未滿16歲，仍不斷要求發生性關係，漠視對方身心健全發展，主觀惡性不輕，但審酌他都是經過對方同意，未有強制逼迫手段，未造成小芳心理傷害，依101個與14歲以上未滿16歲女子性交罪，合併判處有期徒刑10月。可上訴。