美國一名在IG擁有百萬粉絲的網紅珍妮卡尼爾（Janae Gagnier），近日驚傳陳屍家中，且身旁還有另一名陌生男屍，據警方調查，她是遭到殺害，且還遭受創傷性腦震盪，享年33歲。

據《abc13》報導，珍妮卡尼爾的爸爸因為整個周末沒女兒消息，因此才親自到女兒公寓查看，未料進屋後驚見愛女已沒了呼吸心跳，突如其來的死訊，讓粉絲和親友都相當震驚與難過。

珍妮卡尼爾30日被發現陳屍於自家公寓，經法醫判定死因是遭勒斃，且還遭受創傷性腦震盪，而在她家中還有另一個男屍，據悉，他叫凱文亞歷山大雅克托（Kevin Alexander Accorto），現34歲，而他的死因則為輕生，警方也根據現場狀況推敲，他應是在殺害了珍妮後輕生。

目前案件仍在調查中，因為公寓沒有強行入侵的痕跡，警方也在釐清兩名死者之間的關聯性，但網路上出現不少對於珍妮死因的猜測，因此珍妮爸爸也呼籲外界停止造謠，別在家屬傷口上撒鹽。

珍妮在IG擁有超過272萬粉絲，時常在社群分享日常生活和好身材美照，在網路上相當活躍，而粉絲在聽到噩耗後，也紛紛湧進她的IG哀悼。