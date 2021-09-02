歌手藍又時唱紅《曾經太年輕》、《倫敦的愛情》等膾炙人口的歌曲，2012年閃婚後育有一女，不過這段婚姻僅維持6年多就劃下句點，更透露受到前夫言語暴力，為此申請保護令，目前在打官司爭取小孩監護權的她，昨（1日）發文怒斥法官未採信她指控前夫酗酒暴力的事實，無奈表示：「我繼續等待持來的正義」。

藍又時2年前和前夫離婚，當時指控前夫有言語暴力，並申請保護令，沒想到法官竟相信前夫「胡說八道的陳報狀」，甚至沒有依職權調查對方酗酒家暴小孩的事實，不禁感嘆：「誰會在你訪視的幾個小時內，喝酒摔家中的吉他、打破玻璃、怒摔酒瓶給你看？更何況小孩還目睹一切」，不過仍相信正義的審判長會還給她遲來的正義，強調「家暴就是家暴」。

藍又時表示2年前拿到保護令，以為能免於遭前夫辱罵，沒想到卻是任憑對方在臉書寫些假話博取認同，甚至發文攻擊時就設置公開，對此，她表示不會因此被打倒，因為大眾會想起她只是手無寸鐵的母親，相信同理心是會存在的，接著強調「事實上，孩子就是怕你、不願意跟著你，這是用侵蝕類洗潔劑都去不掉的事實。」更感概：「人家把我撕得死去活來，我當下竟然還在想，該怎麼樣回到彼此最美好的平衡狀態。」

藍又時表示身為歌手的身份沒有錯，但一直起新的案件濫訴，無非是要她散盡家財把孩子雙手奉上，接著怒斥前夫是「非友善父母」，靠著發文抒發情緒並博取認同感，過去為了保護前夫和孩子，選擇不回應，如今為了保護自己工作上的身份，若前夫再繼續公開放話，必要時會適時做出反擊。

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