美國於喀布爾當地時間深夜最後一分鐘完成撤離阿富汗的行動，不過卻有在阿富汗的美國人受訪表示，渾然不知最後一架美軍軍機已經起飛離境，感覺自己被拋棄，雖然美國總統拜登強調會盡全力協助美國公民離開，但是受訪民眾心碎表示：「再也無法相信任何人。」

一架載著美軍的C-17運輸機於喀布爾當地時間30日23時59分起飛離開，這是美軍撤離阿富汗行動中的最後一架飛機，美國完成撤軍阿富汗行動。

不過美國《國會山莊報》（The Hill）報導，一名自稱叫「莎拉」（Sara）的美國女性於美東時間30日晚間接受美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）專訪時表示，自己渾然不知最後一架美國班機已經離開阿富汗，「我才發現他們離開了，然後我沉默了一下。」

莎拉在阿富汗擔任翻譯長達14年，她現在和另外37人住在一起，這些人甚至還不知道最後一架班機已經離開。

她在專訪中描述相當「心碎」，「我甚至不知道該跟你說什麼，他們甚至沒告訴我那是最後一班飛機，我本來還希望我們能離開。」

莎拉描述之前試圖前往喀布爾機場的艱辛過程，在美國國務院的指示下，他們這群人試圖通過機場的不同大門，但是都無法通關。

美國官員粗估，還未撤離的美國公民人數不多，約數百人，拜登政府也強調會持續協助希望離開的美國人離開，塔利班也保證這些人能夠離境。

不過莎拉說她再也不相信這些話了，「我不知道還能相信什麼了，我再也無法相信任何人，因為過去10天他們一直在愚弄我。」

「我從沒有過這種感覺，我和軍隊經歷過許多不同任務、去過不同省份，但我的心跳從來沒有像今天這樣，今天早上他們告訴我美國離開了，他們把我們留給誰了？留給那些一直想要殺掉我們的人？」

「如果美國還在時都無法幫我了，現在這裡沒人了，他們又要怎麼幫我？」