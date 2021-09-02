小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。外資表示，若成熟製程價格比基本假設多漲了5或7個百分點，可望替台積電、聯電、世界創造毛利率上檔空間，全年毛利率上看54.6、38.3與46.7％。若以毛利率增加數值來看，聯電受惠成熟製程價格上揚貢獻最大，最多可增加4.4個百分點。

【1】半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升

全球晶圓代工龍頭台積電宣告漲價，產業熱度持續沸騰，麥格理證券剖析晶圓代工報價與供應商毛利率變化，看好成熟製程將再啟動新一輪上漲，最看好以成熟製程為主力的指標股聯電、世界先進2022年毛利率大飆升。大和資本最新加入看多台積電行列，升評「優於大盤」。

【2】大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫

大陸政府在年中出手抑制大宗商品飆漲初見成效，但鐵礦砂、煤炭價格近期有死灰復燃之勢，監管部門最新將矛頭指向期貨市場。大陸證監會副主席方星海1日表示，為確保期貨市場平穩有序，將持續防止過度投機，嚴防價格操縱。消息一出，當日大陸鐵礦砂、鋰礦概念全線重挫。

【3】陸擬管制碳期貨 中鋼：不影響台灣與國際鋼價

針對大陸官方繼抑制鋼材和鐵礦石後，擬進一步管制碳期貨研發，導致大陸鐵礦石價格大跌一事，中鋼董事長翁朝棟認為，大陸近來無所不管，但這項管制舉動，只會影響其內部的金屬價格，不致捍動台灣鋼廠、甚至國際鋼價。

【4】數位五倍券9／22開放綁定 個人選定不能改

振興五倍券刺激消費多元計畫進入倒數！金融業者指出，為力拚振興五倍券刺激消費，經濟部日前已與各銀行、電支電票相關業者開會宣導，預計活動期間將在2021年9月22日上路至明年4月30日止，而相關綁定放大優惠提案必須在9月2日下午5點前送件，多家國銀正積極研擬最吸睛的五倍券綁定加碼回饋方案。

【5】疫情大反撲 陸製造業PMI掉18個月新低

財新1日公布月8月中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，不僅跌破榮枯線，更創下18個月來新低。此一走勢和官方製造業PMI相同，主要是受到疫情捲土重來的影響。值得注意的是，疫情變化加上通膨壓力等背景下，企業家對未來一年製造業的樂觀度處於15個月低點，經濟復甦前景備受考驗。