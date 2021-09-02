肩負我國岸際制海，對艦飛彈作戰任務的海軍海鋒大隊，一名陳姓飛彈中士奉派前往高雄支援任務時，因士官長於工作會議時指責其工作懶散，認為士官長刻意找碴，在集合結束時，當著全單位同仁面前，當場飆罵士官長「士官長了不起是不是，幹。」，並作勢衝向前打人，遭到長官攔阻後送憲兵隊移送法辦，橋頭地院依暴行犯上未遂罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。

根據判決書記載，陳姓中士為海軍海鋒大隊北部某支援中隊飛彈中士，民國108 年7 月22日起，奉派前往高雄左營某海軍海鋒大隊機動中隊支援伙房事 務。

但陳員於108 年12月6 日13時40分許，因士官長於同日上午會議中提及他工作態度懶散等情，造成他不滿，而認為士官長刁難，明知士官長官階在中士之上，竟基於公然侮辱上官之犯意，在海鋒機動中隊集合場地，於集合結束之 際，對謝璨宇稱：「士官長了不起是不是，幹！」。

說完後後，陳員又基於對上官強暴之犯意，衝向士官長欲毆打他，旋即遭中隊長等人攔阻，而陳員在離開集合場地時，又徒手搥打該集合場地之玻璃門。部隊事後立刻向上稟報，並通知憲兵隊將陳員移送法辦。

橋頭地方法院審理後，審酌陳員並無刑案前案紀錄，但其身為現役軍人，本應重法守紀，因一時情緒失控，即以穢語辱罵擔任士官長，且欲對士官長施以強暴犯行，法治觀念淡薄，影響軍隊紀律；考量其犯後坦承犯行、態度尚可，因此判刑3個月，可易科罰金。