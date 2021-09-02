今天午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨；夜晚至清晨西半部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。氣象專家吳德榮表示，由於太平洋高壓減弱，導致大氣不穩定，因此今起至下周一要特別注意劇烈天氣發生。另外，根據最新各國模式模擬未來7至10天，菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下周一（2至6日）太平洋高壓減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮提醒，未降雨前天氣晴朗炎熱，最高溫可升至35或36度，要注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至36度。

吳德榮也說，最新模式模擬顯示，下周二、三（7、8日）太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；近山區午後有局部雷陣雨的機率。

最新美國模式(GFS)模擬8日20時天氣圖顯示，熱帶擾動在日本南方海面向琉球前進。最新歐洲系集模式(ENS)模擬8日20時，7級風通過機率偏低，呂宋島機率最高也僅略高於10%，在巴士海峽中遞減至5%。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，最新各國模式模擬未來7至10天，菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，發展條件並不佳，故各國模擬皆發展有限，且位置、動向也是分歧的。

吳德榮指出，美國模式（GFS）模擬9月8日20時天氣圖顯示，熱帶擾動在日本南方海面向琉球前進；歐洲系集模式（ENS）模擬其7級風通過機率圖顯示，整體機率是偏低的，呂宋島機率最高也僅略高於10%，而在巴士海峽中遞減至5%；但由於是7天後的模擬，模式仍會繼續調整，下定論還太早，應持續觀察。