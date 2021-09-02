臉書網友留言。（圖／翻攝自羅智強臉書）

國民黨台北市議員羅智強，今日（2）早上爬山，看到步道平台破了個大洞，除立刻通報台北市政府來維修，更跪在破洞處旁以防有民眾經過不慎摔傷，並協助通報處理。圖片發出後約1小時即獲得超過4500個讚，網友讚羅非常「接地氣」。

羅智強今日早上在臉書發文表示，他爬大崙頭山時突然看到步道平台破了個大洞，破洞處很大、相當危險，他擔心民眾不愼摔傷立刻通報台北市政府來維修，大地工程處也很有效率，一天就把破洞補起來了，必須給大地處鼓掌。

羅智強隨文刊出自己披著國旗毛巾、拄著登山杖，單膝跪在地上查看破洞狀況的照片、隨後台北市政府大地工程處人員到前來維修的情景，以及該洞口最後維修完畢的成果。羅透露，自己爬山時也會順便當「步道巡檢員」，他下一站將會前往涓絲瀑布，傳言南段的涓絲瀑布，由於水流細長如絹絲，這幾天沒下雨水流是否更小了，就等他向大家揭曉答案。

此文發出後約1個小時，即獲得超過4500個讚、超過100則留言，迴響相當熱烈。網友紛紛回應：「真是接地氣」、「戰神就是強」、「好棒的巡山員，證明設施損壞不是不修或者沒預算，而是沒有『有力人士』去推動！」「市議員通報比較快處理吧！謝謝。因為破洞應該不是一天二天了」。