一直未放棄質疑總統蔡英文論文與博士學位的旅美教授林環牆，繼日前在臉書表示，「論文門」出現了一個「核彈級的破案鐵證」後，昨（1）日又曝光一份文件指出，早在1987年，考選部就曾發函教育部，要求對蔡英文的博士學歷進行調查；他認為，這段歷史很詭異。而針對林環牆的質疑，本報記者已聯絡教育部，但尚未獲得回應。

「現在讓我們重返詭異的1987年」，林環牆透過臉書「獨立觀察」表示，該公文顯示考選部要求啟動調查蔡英文的博士學歷，教育部隨後在1987年的9月3日也發出一份公文函，要求駐英國自由中國中心向英國校方進行查證。

林環牆因此提出疑點，認為「蔡英文1984年在政大求職所繳驗的博士畢業證書很詭異」。他表示，既然蔡英文為求職之需有向政大繳驗1984年頒發的博士畢業證書，且上面還註明是「博士學位、degree of DOCTOR of PHILOSOPHY」，那為什麽考選部還特別要求教育部應查證蔡英文畢業證書的「證件性質」？可見蔡英文當年所提的畢業證書有令人不解之處。

林環牆接著提出第二項疑點，表示他有掌握一份公文顯示，當年倫敦大學方面是由一位女士「P C Kennedy」發了一封信函回覆駐英國自由中國中心，結果考選部歷史性的第一波論文門調查就因此戞然而止。林環牆也貼出P C Kennedy針對蔡英文博士學歷一事所發出的「認證函」。

林環牆另貼出P C Kennedy針對蔡英文博士學歷一事所發出的認證函。（圖／摘自獨立觀察臉書）

林環牆更指出，很詭異的是，這一位未說明職稱卻代表倫敦大學的「神秘女士」，在其1987年9月30日回給英國自由中國中心的函文中強調：「在蔡英文完成研究，並繳交她的論文題目後，她就被授與博士學位。」林環牆特別點出，P C Kennedy是說「繳交論文題目」，並非「繳交論文」。

林環牆質疑，蔡英文在1987年都已是副教授了，為什麼考選部還要求教育部對蔡英文的博士學歷進行查證？他也喊話「台灣護衛論文門的文官系統與司法系統諸位官員，你們絕對清楚我在說什麽」？

對於林環牆此一質疑，資深媒體人彭文正在網路節目「政經關不了」中表示，蔡英文1984已在政大任教，卻在擔任副教授3年後、1987年被查學歷，可以說是前無古人、後無來者。他並以自己1995年應聘國立台灣大學副教授為例，當時就是把博士論文、證書繳交上去，另簽了一張授權書，由教育部或台灣大學向美國威斯康辛大學進行認證。

資深媒體人彭文正在網路節目「政經關不了」中，對林環牆的質疑提出看法。（圖／摘自政經關不了YouTube）

針對蔡英文學位遭質疑，總統府曾多次強調總統學位與博士論文皆為真。而林環牆日前指，蔡英文當年提交政治大學應聘資格審查履歷表上，填寫的英文論文題目與國家圖書館所珍藏的博士論文題目不一致，總統府發言人張惇涵日前也回應表示，網傳政大資格審查表上所填的題目「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」，是蔡英文博士論文的第二部分，而這部分占了365頁論文的237頁，且蔡英文申請教職，也經過政大校方的審核程序。

張惇涵呼籲，有關蔡英文的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，希望社會各界也勿以訛傳訛。