周三(1日)美股漲跌互見，那斯達克指數再創新高，台股今(2日)開盤下跌18.07點，以17455.92點開出，台積電開在平盤613元，聯電開高後再創65.5元的近21年新高，長榮、陽明跌逾1%，萬海平盤開出後不久即翻紅，高端因國際疫苗陸續到位，開盤下跌0.5元，現已翻紅。

等待美國官方就業報告出爐前夕，有「小非農」之稱的ADP新增就業數據遠低於市場預期，美股漲跌互見，道瓊指數下跌48.2點，跌幅0.14%，以35312.53點作收；那斯達克指數上漲50.15點，漲幅0.33%，收在15309.38點，再創新高；標普500指數上漲1.41點，漲幅0.03%，收在4524.09點；費城半導體指數下跌17.77 點，跌幅0.52%，收在3399.95點。台股ADR部分，台積電上漲1.22%，聯電勁揚4.22%。

台股1日終止連7漲，收在17473.99點，下跌16.3點，三大法人合計買超170.87億元，其中，外資及陸資買超145.74億元，自營商買超29.95億元，投信則賣超4.82億元。

法人表示，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)鴿式退場言論帶動美股再創新高，但仍需觀察就業市場復甦動能，台股這一波從波段低點16248點上漲以來，累積已漲逾千點，雖成交量能下滑，但外資籌碼進駐台積電等權值股、金融股，成為推升盤勢上漲的重要力道，1日大盤漲勢稍歇，也許是稍作休息，讓短線賣壓暫時沈澱，之後仍有機會挑戰萬八。