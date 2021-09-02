無論是哪個國家的藝人，只要一站上舞台通常都會成為全場矚目的焦點，但有時候卻可能會被周圍的舞團搶走風采。韓國舞蹈選秀節目《Street Woman Fighter》自8月21日開播後就引爆話題，其中一名女舞者亮麗的外表更因此受到大批觀眾的注意。近日她也遭到網友起底，翻出私下的照片，美到讓不少人紛紛留言「快出道吧」。

南韓知名論壇上「theqoo」上，一名網友於8月31日曬出《Street Woman Fighter》的節目剪輯片段及照片，而人物主角便是節目中的一名女舞者。經過網友仔細一查才發現，這名女舞者隸屬於舞團WAYB，以藝名「NOZE」活動，過去曾為知名男團EXO的Kai推出的SOLO曲《Mmmh》伴舞。

近期NOZE與舞團一同受邀參加，由Mnet推出的女舞團競演節目《Street Woman Fighter》，製作單位邀請8組舞技精湛的女子舞團輪番演出，並以不同的舞蹈風格進行比賽，角逐舞團王座。沒想到NOZE一出場便以精緻的臉蛋與卓越的舞技受到觀眾注意，甚至有粉絲直接將她與舞團演出的影片，剪輯成個人「Noze Wayb Dancer Focus」的短片，經過網友不斷瘋傳已吸引超過205萬人觀看。

NOZE的私人IG也同樣被網友挖出在網路上瘋傳，紛紛留言「媽呀！她也太美了」、「這種冷艷的性感最致命了」、「根本是雪娥和Karina的混合體」、「鼻子太美了，好羨慕」、「這個姊姊美到可以出道了」、「連女生都認證的美」引發熱議。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】