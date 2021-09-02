29歲韓國美女實況主「企鵝妹」（本名：柳允進、유윤진）過去因穿企鵝裝跳舞走紅，給人清純甜美印象，近年她重心轉往美國實況圈發展，去年底大膽自曝性史，引發話題。最近她在義大利旅行，不忘開直播向粉絲分享，沒想到過程中出現多名屁孩，邊喝手搖飲還對她用吸管噴射珍珠，她氣得向義大利警方報警，卻因不會說義大利語遭對方無視。

企鵝妹近年作風開放，去年她接受網友提問，被問是否被種過草莓？試過法式熱吻？甚至是更深入的性隱私問題，企鵝妹都來者不拒，讓過去喜歡她清純形象的粉絲直呼大開眼界，但也有人替她緩頰，認為應該不會有人誠實回答問卷，質疑她應該是開玩笑亂填一通。

企鵝妹最近在義大利旅行開直播。（圖／翻攝自Jinnytty Twitch）

而企鵝妹懶理爭議，最近人到義大利旅行，她除了分享在當地的露天餐廳吃飯，近期在戶外直播時卻衰遇到攻擊，多名當地年約10多歲的屁孩邊喝手搖飲邊吐她珍珠，企鵝妹氣不過，立刻將鏡頭對向這幾名嫌犯，未料其中一名小孩不畏鏡頭，又對她再吐了一次飲料，弄得企鵝妹手上都是對方吐出的液體，她更生氣質問：「你剛剛又再做了一次嗎？」而這幾名孩子接著露出挑釁燦笑離開。

企鵝妹被當地青少年攻擊。（圖／翻攝自Jinnytty Twitch）

疑受到種族歧視霸凌，企鵝妹便在直播中問粉絲是不是該報警？結果得到大批網友留言贊同鼓勵，她便鼓起勇氣用英文向一群疑似巡邏中的員警說話，控訴被一群青少年亂吐飲料，未料得到警方冷淡回應：「只說義大利話」，讓企鵝妹只好摸摸鼻子黯然離開，對著鏡頭苦笑不知是否該吞忍一切，也讓目擊一切事發經過的粉絲十分心疼。