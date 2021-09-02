張姓女子去年8月間在臉書以「我婆婆殺了我」為題發文後輕生，引發社會關注，張父指控女兒的先生、婆婆犯不作為殺人、加工自殺等罪，檢方事後認定對方2人無觸法，判不起訴；張女的親屬得知結果後怒批「有些罪是法律無法制裁的」，更說張女夫家事後神隱，張女夫家還要反過來控告他們操弄媒體、洩漏個資等。

根據檢方處分書，檢方認為張女與夫家長期相處確實有嫌隙，於情於理對於死者的輕生結果均責無旁貸，但娘家的親朋好友，遲至死者在臉書發表貼文前，均未能探知死者有自殺想法而即時伸出援手，心中憾恨可想而知，但僅憑輕生的結果難以認定鄭、林2人觸法，最終予以不起訴處分。

張女的親屬得知結果後怒批「有些罪是法律無法制裁的」，更說張女夫家事後神隱，張女夫家還要反過來控告他們操弄媒體、洩漏個資等。（翻攝當事人臉書）

張女的家屬得知親家獲不起訴指控後，在臉書發文感嘆「有些罪是法律無法制裁的」，該家屬說自從張女告別式後，就再也聯絡不到親家，只能透過對方律師聯繫，對方律師還稱要提告他們操弄媒體、把訃聞放在臉書上洩漏個資等罪名，直言「這些模樣是不會在人前表現出來的，當然還有在法院上侃侃而談的模樣，真的看不出來哪裡悲傷」；張女的家屬認為有關霸凌的法律與標準實在太低，「這些問題在法律上，都還不算問題」。

回顧整起事件，張女在2020年8月9日在個人臉書寫下251字遺言，指控「婆婆殺了我」、「不是想死，是活不了了」等語，稱遭到言語霸凌、情緒勒索，並於同日輕生；張父控訴，女兒向來生性樂觀，但鄭姓先生、林姓婆婆等2人任由女兒輕生時痛苦掙扎，故意聽不到異常聲響，又放棄急救，涉犯不作為過失致死、幫助自殺、不作為殺人罪等罪。

張女遭婆婆霸凌後輕生，張女的父親痛訴親家完全沒告知，張女丈夫也沒有積極作為。（圖／翻攝自張女臉書）

檢方指出，透過張女生前的訊息，無從認定有輕生念頭，且案發當天張女的房門緊閉，屋內開冷氣，也無法聽到房外的聲音；而死者陳屍位置，與牆壁有一段距離，並不會碰觸發出聲響，在3樓較為裡面房間睡覺的鄭男、林婦聽不到聲響，認定張父臆測女兒輕生時，同住家人會被吵醒，2人見死不救與經驗法則不符。

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