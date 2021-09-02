台中魏姓男子與4名友人，2018年到某知名酒店尋歡，事後將A姓酒女帶出場到汽車旅館後，逼A女喝大量毒咖啡，趁其意識模糊多次性侵，還要求A女與友人雜交，更誣陷A女偷20萬元，逼她交出提款卡，盜領存款5萬6000元，凌虐長達12小時。台中地院一審重判魏男12年6月，其餘4人判處1年2月至3年7月不等；5人上訴後，二審全部改從輕判，魏男改判12年，另4人改判8月或宣告緩刑。

根據判決書，2018年7月某日凌晨3時許，魏男與4名友人在台中知名酒店喝完酒後，將酒店小姐A女帶出場前往某汽車旅館，但魏男卻趁著與A女獨處時，脅迫A女喝下毒咖啡後性侵得逞，還對其他4人說「已餵她5包毒咖啡，要幹趕快去幹」，但僅有蔡男接手性侵害。

魏男更誣陷A女偷了他20萬元，A女否認，慘遭毆打，還被逼迫交出金融卡與密碼，被領走5萬6000元。但魏男並未收手，又要求A女洗澡給他觀看，接著又逼她喝下毒咖啡包，當藥劑發作後，A女開始意識模糊，未料魏男卻喝斥：「你現在就是要跟我們四個一起X」，A女當場苦苦哀求，但魏男還是逼迫她替眾人手淫，還要全身赤裸跳豔，接著又繼續性侵。

一審台中地院認為魏男毫無悔悟之心，依犯強盜而強制性交罪判處徒刑12年6月，其餘4人判處1年2月至3年7月不等。

5人全都上訴二審，台中高分院將魏男改判徒刑12年；佘男依乘機猥褻罪改判8月，郭男與邱男改依共同犯非法由自動付款設備取財罪，各處有期徒刑8月，緩刑3年，條件是提供60小時義務勞務，接受法治教育3場；趁機性交的蔡男維持徒刑1年8月，但宣告緩刑5年，條件是提供120小時義務勞務，參加法治教育6場。邱、郭判刑確定，另3人仍可上訴。

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