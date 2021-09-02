【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】繼《大愛醫生館》、《來醫生館聽故事》，台中慈濟醫院院長，同時也是金鐘獎最佳教育文化節目主持人得主簡守信，再度推出全新力作：《人間．診間－簡守信院長行醫ing》。

專長整形外科的簡守信醫師，自投入醫療工作以來，除了孜孜不倦於臨床醫學的耕耘外，早在一九九七年起，更積極參與國內外義診、社區關懷、災難救助行動，提升醫療可近性。

《經典》雜誌總編輯王志宏表示：「醫師走出診間，與志工結合，走入實際需要的病患家門，是人醫，也是良醫；副標明為『行醫ing』，代表的是簡守信院長行醫不斷，貫穿過去、現在，與未來。」期待讓更多人看見簡守信的精神，共同實踐、塑造出台灣獨特的醫療文化。

《人間．診間》書摘同步刊於《經典》雜誌九月號，9月5日周日晚上十點二十二分，也將於節目《經典.TV》播出。

曾和簡守信共同於約旦義診的慈濟志工陳秋華，特別在今天的發表會上，於台灣時間下午兩點，約旦時間上午九點時，線上參與盛會。陳秋華感性道：「一下飛機，走進帳篷，我們看見一個沒有拖鞋穿的孩子因為腳踩到玻璃而血流不止，簡院長隨即蹲下為他包紮。」不同於約旦高高在上的醫師形象，陳秋華感動於簡守信真誠謙卑的付出，義診過程也感動了許多約旦志工。

簡守信表示，雖然醫病糾紛不時鬧上新聞版面，但身為一名外科醫師，他始終相信，透過真誠的關懷，醫病關係可以更上一層；而這部分，正是醫療領域裡，最珍貴的人文價值。秉持這樣的信念，本書以其多年來在海外多達十三個國家的義診經驗，與病患間互動的溫暖故事為基底，歸類為〈到宅醫療〉、〈急難醫療〉與〈跨國醫療〉三大章節。曾與簡守信參加過多次跨國義診的台中慈濟醫院邱國樑醫務秘書表示，「簡院長書裡寫的都是真實故事，義診不只是給病患希望，也增加生命的光彩；如同書籍引言『醫療不只是修復疾病，更是改變生命的工程』。」

在備受觀眾喜愛的《大愛醫生館》播映超過五千六百集，時屆二十周年的今天，本書承襲了簡院長在節目中幽默風趣的主持風格，在一篇篇的行醫故事內，旁徵博引，加入雋永詩詞，文末的「探索小乾坤」，更以深入簡出的方式，介紹了許多生活中可用的醫學知識。台北慈濟醫院徐榮源副院長說，「不論是節目或是書籍，簡守信院長將醫學與生活相呼應，永遠都妙語如珠。」

在新冠肺炎肆虐，阻斷人們跨國交流的今日，簡守信院長於發表會現場精選中、英流行樂曲，分享行醫多年來，與病患間溫馨動人的故事。相信將如一股清流，洗滌讀者因受困於疫情而有的鬱悶與煩憂，從而感受到，這世界美好而充滿希望的一面。

深信「有慈善走在前，醫療能走得更寬廣；有醫療的介入，慈善可以做得更深入」的簡守信，曾於2010年獲頒台灣醫療典範獎。簡守信說：「我是一名醫者、行者，也是一名服膺者；成為病患的後盾與支柱、與之並肩向前，我相信世界會改變。」