【愛傳媒蔡詩萍專欄】行政院蘇貞昌被拍到一段視察疫情指揮中心的畫面，這畫面對他而言，對整個民進黨執政團隊而言，無疑是目前低迷滿意度之下，很重的一記自傷拳！

但，蘇院長怨不得別人，這是他「自找的麻煩！」我剛開始看到社群媒體上，瘋傳這段畫面，還以為是「惡意捏造」的，但仔細看看，才發現，完全沒有。

畫面上，只見院長座車到了門口，幾位穿著夾克的官員一一趕往門口，似乎是，還有一兩位沒到，於是，院長座車停在那，沒開門，門口列隊的官員中，看來有人在打手機，好像是在「催促」尚未出來迎接院長的人，這推測合理，因為不一會，的確又跑出來一位官員排在迎接隊伍中，這時，才見副駕駛座上的隨扈下車，替蘇貞昌院長開車門，院長走下車，然後一一跟列隊的官員打招呼，進場。

這畫面之所以被瘋傳，理由也很清楚，對不滿意民進黨的其他政黨支持者來說，這不啻是一個痛罵蘇貞昌「耍官威」的最好證據，沒有捏造，沒有剪接，就是三十多秒鐘，蘇貞昌院長讓疫情指揮中心官員排排站，恭候院長下車的畫面。

也許，替蘇院長辯護的人，會說因為列隊的官員還沒到齊啊，院長為了怕遲到的官員尷尬，寧可在車上稍候；又或者，還可以替院長辯解，說他在車上，整理一些資料，齊全了再下車！

我不知道除了這兩點理由外，還可以有什麼藉口，解釋那「三十幾秒鐘」的停頓，等待？但，即便是那兩個理由，依我看，都是很爛的理由。

一，蘇院長是到疫情指揮中心視察，不是其它的單位，雖說疫情已經趨緩，但無論如何，仍是在對抗疫情的戰役中，這點沒錯吧！戰場第一線，所有的官兵都在忙，即便蘇院長蒞臨，是不是也應該以疫情工作優先？有人若恰好在忙，門口迎接的動作，即使缺席，有那麼嚴重嗎？

二，疫情指揮中心的官員一一趕往門口列隊了，蘇院長若體察民情，關心部屬，在乎自己給媒體的形象，他應該即刻下車，即便是一兩位迎接官員到場，他也可以大方，親切的問候致意，甚至表達體諒疫情指揮中心的辛苦，根本不在乎有多少人迎接，而大可逕自走進去，以親切的行動，鼓舞疫情前線的官兵士氣，不是嗎？

這畫面，之所以令我不得不發文感慨，是因為我個人有過一段經歷，當蘇院長還是台北縣長時，有一回，週末吧，我去縣府參加一場活動，我出了停車場，繞了老半天找不到進去會場的入口，恰巧，蘇縣長在縣府前廣場遛狗，旁邊跟著一位隨扈，他看到我四處張望，便問我怎麼回事，然後親自領著我，走到會場入口處。

那時他態度之親切，口氣之隨和，邊走邊對我介紹他施政的台北縣在縣府週邊做了哪些改變。說真的，那時的蘇貞昌，還保留了從黨外時期到成為地方執政者的豪邁，爽朗，與高度自信，而非，「一個很享受權力感的政治人物」！

想想，那也不過是二十來年的變化，昔日的蘇貞昌縣長，然後當了行政院長，民進黨主席，如今，又回鍋擔任了行政院長，但「耍官威」，「講排場」的身段，似乎也不輸給昔日他們痛批的老國民黨高官了！

到底是，中華民國官場改變人呢，還是，人在權力場中，總是要顯露本性呢！

這三十幾秒鐘的畫面，蘇貞昌院長自己應該好好看看，民進黨執政團隊尤其要戒慎恐懼而警惕啊！一個過去凸顯穿草鞋的政黨，怎麼也變得官腔官調的，有過之而無不及呢！

其實，我還蠻懷念那時「台北縣長時期的蘇貞昌」呢！

這篇文章寫完後，據說官方有澄清是因為在接電話，這理由基本可以接受，但顯然蘇院長還是有疏忽，畢竟讓官員列隊枯等，是很容易被誤解的官威。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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