【愛傳媒黃珊珊專欄】，可是大家的生活步調都很快，禮拜一到禮拜五大家都埋在工作裡面，可是其實台北人很幸福，這個城市除了有河濱公園之外，我還要跟大家推薦三貓計畫，從山下到山上，讓大家重新認識大貓空地區。

三貓的觀光軸線整合了貓空、貓纜、貓熊，包含宗教、文化、在地、商圈各界不同的力量，走進貓空就是用生態、歷史和茶文化為主題，去年市長帶著我們一起上山欣賞優人神鼓的表演，真的是另一種的體驗。

我也去聽了專案工作坊的成果發表，以前店家們各做各的，每個人都有一套不同的想法，但我和市府團隊一步一步整合，現在在地居民每個禮拜自己開會、自己討論，大家有想法後，市府就從旁協助幫忙，今天在工作坊看到這些成果連我都嚇一跳。

其實，團結就是力量，貓空因為這些人的共同參與，重新活了起來，以後大家能逛逛動物園，再搭貓纜到山上的貓空喝茶，希望未來這座山城小鎮，可以帶給大家不同的感受。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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