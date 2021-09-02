由慈濟丶台積電丶永齡基金會三個民間單位共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，首批共93萬劑，今早七點已抵達台灣。行政院長蘇貞昌稍早表示，非常感謝三個捐贈單位的慷慨捐贈，政府會儘快做好相關檢驗，提供民眾施打。
蘇貞昌今早在臉書表示，政府自購、友邦與民間捐贈的疫苗陸續到貨，可以提供更多國人施打。但全世界許多疫苗覆蓋率高的國家，紛紛遭受新一波變種病毒侵襲，所以要再次提醒國人同胞，控制疫情最好的方法仍然是配合政府指引，做好各項防疫，注意個人衛生。
由慈濟丶台積電丶永齡基金會三個民間單位共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，首批共93萬劑，今早七點已抵達台灣。行政院長蘇貞昌稍早表示，非常感謝三個捐贈單位的慷慨捐贈，政府會儘快做好相關檢驗，提供民眾施打。
蘇貞昌今早在臉書表示，政府自購、友邦與民間捐贈的疫苗陸續到貨，可以提供更多國人施打。但全世界許多疫苗覆蓋率高的國家，紛紛遭受新一波變種病毒侵襲，所以要再次提醒國人同胞，控制疫情最好的方法仍然是配合政府指引，做好各項防疫，注意個人衛生。
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