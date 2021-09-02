世界盃足球資格賽在最近火熱開踢，不少巨星都代表國家出賽，其中剛回歸曼聯引起一陣風暴的C.羅納度(Cristiano Ronaldo)就代表葡萄牙出陣，他的一舉一動也受到全世界球迷的注目，台灣時間昨天半夜A組的葡萄牙對上愛爾蘭，最終葡萄牙以2：1戰勝對手，C羅獨進2球，還上演最後絕殺戲碼。

🇵🇹 All-time top international scorer Cristiano Ronaldo has 111 goals in 180 games for Portugal 🔝#WCQ pic.twitter.com/G3XItWOiEe — European Qualifiers (@EURO2020) September 1 2021

這兩隊在歷史上總共交手過11次，其中葡萄牙拿下6勝、愛爾蘭3勝，另外兩場戰成平手，當然如今擁有世界最火紅的球星坐鎮，葡萄牙想必要拿下這場比賽，C羅也扛起重責大任。而這場比賽C羅也踢進國家隊生涯第111球，打破伊朗傳奇代伊(Ali Daei)的109球，成為史上第一人。

賽後C羅告訴外媒《Sky Sports》說：「我很高興，不僅是因為我打破紀錄，且是我們有此特殊時刻。」展現了他的風度，不因個人紀錄為滿足，而是帶領球隊拿下勝利。這場比賽其實第15分鐘C羅就有機會進球，但他錯失12碼罰球，失去絕佳得分機會。

到比賽第41分鐘，愛爾蘭球員康納利(Connolly)切禁區左側，帕特里西奧(Patricio)將球擋出底線，接著伊根(Egan)把球頂進球網，愛爾蘭拿下1：0領先。到比賽第74分鐘C羅才終於進球，格德斯(Goncalo Guedes)在禁區右側底線往中間傳，正好被C羅接個正著，以頭槌方式進球，打成1：1。

Need a winning goal in the last minutes?

Hold my ̷b̷e̷e̷r̷ water bottle 😏🚰@Cristiano pic.twitter.com/Wa0xAYKj8t — Portugal (@selecaoportugal) September 1 2021

最後兩隊打完90分鐘整場比賽，但葡萄牙獲得傷停補賽5分鐘，在最後的5分鐘C羅上演驚天絕殺，這次隊友一樣在禁區右側把球傳給接近球門的C羅，他仍然以漂亮頭槌進球，這球也讓葡萄牙以2：1帶走勝利，C羅立馬脫衣慶祝，此戰他完全踢出巨星級身手。