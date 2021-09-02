國內採購首批約90萬劑的BNT疫苗2日抵台，對此，藍委李德維直言，BNT疫苗終於抵台，4個事實也擺在眼前，「天下無難事，只怕有心人」，誰阻攔台灣取得疫苗，答案已經昭然若揭，李痛批，防疫不只分藍綠，還分「愛台」與「賣台」，若不是以「國產」為名的高端尚無法彌補疫苗需求，政府不曉得還要綁架台灣人民的手臂，對台灣人民情緒勒索到何時？

李德維今（2日）在臉書發文表示，BNT疫苗終於抵台，擺在眼前有4個事實，首先是天下無難事，只怕有心人。採購疫苗，坐而言不如起而行，民進黨政府嚷嚷著買不到不買，或是買夠了不買，只會嘴砲，當然永遠買不到。

其次，李德維指出，誰阻攔台灣取得疫苗，答案已經昭然若揭，李認為不是大陸和國民黨，就是民進黨政府跟所有為虎作倀的綠營黨公職民代，側翼名嘴。當主子下令要擋的時候，什麼「BNT有兩種」、「復必泰在大陸分裝」等什麼鬼話都說得出口；當主子下令不擋的時候，又是另一副搶功收割的嘴臉，還接機呢！

李德維稱，再者台灣百姓難道不值得更多更好的疫苗嗎？民間企業此前「捐贈」疫苗還被刁難，明明小學生的算數都算得出來，台灣疫苗仍然不夠，還卡著到貨量與時間的變數，難道又要再重演一次阻擋國際認證疫苗的鬧劇？

最後，李德維直言，防疫哪有不分藍綠？不只分藍綠，還分「愛台」與「賣台」，若不是以「國產」為名的高端還無法補國內疫苗需求，不曉得還要綁架台灣人民的手臂，對台灣人民情緒勒索到何時？蔡總統與民進黨政府怎會甘心放行BNT入台？問題是，防疫政策，應該本於科學專業，而不是這些政治意識形態，真正的危機，是自以為是，剛愎自用做決策的官啊！