來到寂寞邊界尋找失竊的愛

隨著科技發達、時代變化，交友軟體越來越盛行，從探探、Tinder，到BeeBar等等，有主打視訊聊天的，也有即時約會的，各種功能應有盡有，使用交友軟體，已成為現代人生活中的一部份。

交友軟體透過各種方式滿足各類人對於挑選伴侶、朋友的要求，更是一種快速與對方線上互動的管道。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，為什麼人們會起心動念使用交友軟體，你也是其中一員嗎？看看有沒有說中的吧！

No.10 寂寞孤單覺得冷

夜深人靜的時候突然覺得孤單、想找人聊聊天，生活空虛無處吐露心事，就會選擇使用交友軟體，面對不認識的人，因為生活中沒太多交集，比較沒有顧慮，有時反而可以暢所欲言地聊聊心事。面對不同的人的回應也不同以往，也許會有更多體悟，有效排解寂寞心境。

No.9 追求新鮮感

對於想認識新對象，又不想透過朋友介紹的網友而言，市面上交友軟體也不斷推陳出新，不再只是左右滑喜歡、不喜歡，然後打字聊天，近期還推出各種互動模式，像是聲音的、視訊通話的，或是抽卡配對的等等，層出不窮、花樣百出，透過不同的互動方式認識別人，不僅有趣，更多了點新鮮感。

No.8 陌生客戶開發、直銷

現在有很多人會因為工作需要，把交友軟體做為新的開發管道，除了認識更多的人，進行陌生客戶開發之外，也有些網路行銷者為了達到KPI、追求點閱率、追蹤數，甚至是直播觀看人數，上交友軟體請求關注，快速且大量認識陌生人的特性不僅牽起了姻緣線、友誼的橋樑，更意外滿足了工作需求。

No.7 無聊解悶、打發時間

生活太無趣真的不知道要幹嘛，想找點樂子，有人會選擇滑看交友軟體上有什麼正妹帥哥，或是隨便找個人聊聊天。其實心裡也沒有抱著什麼尋找伴侶的期待，有可能只是上完班回家洗澡前的空檔，或是睡覺前打發時間，培養入睡的情緒而已。

No.6 有伴侶想放線、騎驢找馬

有些人雖然已經有另一半，個性不合想分手卻又怕空窗期很寂寞，或是乾脆就是渣男渣女手癢養魚池，就會在還有伴侶的時候不斷地使用交友軟體來認識新對象，存著騎驢找馬的心態，等時機成熟了，再一腳把舊愛踢開，來個無縫接軌。

No.5 找同好一起出去玩

現在的交友軟體不是只有找對象、聊天約會，還能夠一群人揪團、辦活動、認識新朋友，也能藉此遇到有共同興趣嗜好的人一起參加活動，像是可以一起爬山、露營、路跑、密室逃脫的好夥伴，就不用擔心想出去玩卻揪不到人了！

No.4 拓展交友圈、認識舒適圈以外的人

拓展生活圈也是許多人會使用交友軟體的一大原因，因為大部分的生活已經被工作佔滿，如果沒有其他休閒活動，或是也不善社交，真的很難重新認識新的朋友。在交友軟體上，就能認識平常生活圈不一定能接觸到的人，替平淡的生活帶來新的樂趣。

No.3 對交友軟體懷抱好奇心

網路世代普及，使用交友軟體已非常普遍，交友軟體下廣告不手軟，到處都看得到它們的蹤影，而且如果周遭有朋友也在使用，跟你分享遇到哪些對象，總讓人不免好奇「真有這麼厲害？」而下載來使用，也好奇可以在軟體上認識些什麼樣的人。

No.2 想要來場「人與人的連結」

有些人會利用交友軟體來找尋「人與人的連結」的機會，滿足自身的慾望。不是鼓勵大家約砲，但是大家都是成年人，只要雙方你情我願而且自行承擔後果，記得做好保護措施，其實有何不可？但如果是打著情感的名號刻意包裝，但上床後就消失的這種惡意騙砲的行為真的不可取，也很不道德啊！

No.1 想脫單、聯誼交往

出社會之後，許多人因為工作環境，幾乎很少有機會新朋友，更別說是認識異性了，想脫單只能靠交友軟體了。說起來交友軟體真的很方便又快速，不但可以選擇區域和年齡，認識前還可以看看對方的照片和介紹，更可以透過系統找到有共通話題的對象，透過每天聊天，說不定就找到真愛了呢～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月30日至2021年8月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『使用交友軟體的原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」