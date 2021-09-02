曾經紅極一時的大陸女星范冰冰，在2018年經歷陰陽合約風波後，重創形象和演藝事業，不過范冰冰仍積極尋求復出，而近日就有網友直擊，野生范冰冰就坐在街頭的台階上，他大讚范冰冰「真的好漂亮」，而野生范冰冰顏值更是美呆一票網友。

有網上曝光野生范冰冰坐路邊台階照，只見范冰冰綁著低馬尾、身穿黑色寬鬆洋裝、腳踩布鞋，穿搭輕鬆又隨興，該網友透露，他遇到范冰冰坐在路邊等朋友，兩人還對視了一眼，直誇范冰冰很漂亮、有氣質，而原本低調戴著口罩的范冰冰，知道自己被認出後，她就直接把口罩拿下，完全不懼鏡頭大方給拍，網友也拍下野生范冰冰正面顏值，只見范冰冰肌膚白皙透亮，五官相當精緻，狀態極佳的范冰冰輕鬆駕馭網友的無P照。

野生范冰冰坐路邊台階。（圖／取材自新浪娛樂）

野生范冰冰美照也吸引網驚呼：「范冰冰這個月就要過40歲生日了，但還是路人隨意一拍就能美貌出圈」、「天生女明星」、「生圖太漂亮了」，也有人大讚范冰冰太親民，還特別拔下口罩讓粉絲拍照。

儘管范冰冰積極復出演藝圈，無奈范冰冰形象和聲勢已大不如前，不過她私下一舉一動仍是外界焦點，無奈范冰冰屢次因發福身材而被指懷孕，范冰冰對於自己被形容是「巨肚」、「腰身粗 像懷孕」，她日前也則幽默闢謠：「是誰在詆毀我！」高EQ澄清有喜傳聞。