台灣人最愛的國外旅遊選擇非日本莫屬，其中日本關西的「京阪神」一直以來都是非常熱門的城市，還在猶豫是否將神戶一併安排到京都、大阪行程規劃之中嗎？今天就帶大家認識神戶這座城市豐富多樣的面貌，一次認識神戶必訪景點，其實不管是在旅程中穿插神戶一日遊，或是專程深度走訪神戶三天兩夜，都會是很棒的體驗！

#神戶港/神戶港塔

歷史上神戶一直是日本的重要貿易港口之一，也因此成為過去西洋文化傳入日本的重要入口，形塑出城市裡西方文化特別濃厚的獨特景象，直到今日神戶港也仍是日本重要的觀光港口之一。標高108公尺的紅色神戶港塔在一片藍白港灣邊特別亮眼，還能同時飽覽海洋博物館、美利堅公園以及Mosaic馬賽克廣場、摩天輪的景緻，入夜港邊璀璨燈火亮起更是情人必遊浪漫景點，晚餐後安排一段時間沿著港邊吹風散步，感受港灣邊的迷人風情吧！

#有馬溫泉

Adobe Stock （圖／ReadyGo提供）

神戶有著得天獨厚的豐富自然景觀，城市緊鄰優美港灣外距離山區也很近，神戶六甲山北側的有馬溫泉是日本三大溫泉之一，自古代就是赫赫有名的溫泉勝地，因地理位置鄰近大都市算是交通十分方便，有不少人專程為了泡溫泉前往當地度假旅行。有馬溫泉同時擁有金之湯與銀之湯，金之湯含有鐵質而呈現紅褐色，銀之湯則是無色的炭酸泉質，兩種溫泉功效各有不同，成為當地溫泉最大的特點。有馬溫泉周遭充滿愜意氛圍，懷舊的街道附近有湯泉神社、有馬玩具博物館、有馬溫泉寺等景點值得參觀走訪。

#北野異人館街

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神戶的北野異人館並不單指一座建築，而是早期神戶開港時外國人聚集所形成的住宅區，各種歐美風格洋樓和日式建築交錯而成，異人館街區部分建築開放參觀，其中有些作為美術館、展覽館或是餐廳，熱門景點如風見鶏の館、萌黃之館、魚鱗之家(魚鱗美術館)、英國館，還有融合當地建築風格的星巴克等，優美的異國街邊風景值得花上半天慢慢閒逛，另外，建議大家在市區景點遊覽時可搭乘City Loop觀光巴士前往，墨綠色復古的巴士車身還跟異人館的景色相互呼應，成為拍照打卡一大亮點唷！

＃乙仲通區域

雜貨控注意！神戶乙仲通商店街一帶有許多可愛質感小店，附近的觀光遊客人潮相對較少，巷弄街邊的商店都各有特色，舉凡復古服飾、生活雜貨、手作飾品、咖啡廳等，處處都有好物等你來挖寶，琳瑯滿目多樣風格的質感選物令人愛不釋手！

＃摩耶山夜景

神戶摩耶山夜景與北海道函館夜景、長崎稻佐山夜景並列為「日本三大夜景」，在多個熱門神戶夜景之中視野最遼闊，天氣晴朗時從摩耶山掬星台最遠可遠眺至大阪，甚至可稱得上是關西地區賞景視野最佳的地點。遊客可從神戶市中心三宮搭乘公車出發，抵達摩耶地面纜車站後再轉搭地面纜車及空中纜車前往掬星台，大約半小時左右即可抵達目的地，據說掬星台名稱的由來就是因為夜晚神戶港灣與街道市景點點燈火的畫面，有如滿天星星般燦爛，彷彿伸手就能捧起整片璀璨星光。

#明石海峽大橋

明石海峽大橋連接著神戶市與淡路島，過去搭船來往需耗費40分鐘，在大橋建造完畢後兩地距離縮短為5分鐘車程，總長將近4000m，是目前全世界跨距最大的橋樑，且將近300m高的橋塔也是全世界第三，站在橋下欣賞明石海峽大橋，實在很難不被它的壯觀雄偉所驚豔！

來到明石海峽大橋可在橋下拍照紀念，附近景點包括孫文紀念館、橋的科學館、舞子公園，明石大橋上還有長約300m左右的「舞子海上步道」，遊客可以走在橋上吹拂海風，感受透明步道47m高度落差的刺激體驗。白天的明石海峽大橋氣勢磅礡，黃昏時分與夜晚燈光點起時的明石海峽大橋又增添更多的浪漫氣氛，也適合作為散步約會的路線喔。

認識神戶這座城市必遊景點以後，是否發現神戶除了大名鼎鼎的高級和牛美食外，原來它的自然與人文景觀都頗有特色，既有海港都市的熱鬧繁華，也有東西文化交融的獨特建築與街道，市中心外還可輕鬆抵達六甲山林和溫泉地景，神戶的美食美景、城市氛圍絕對讓人想一訪再訪！

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