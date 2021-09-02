位於充滿古色古香的西門紅樓的酒吧「竹Ta.ke kowloonbay Shisha 九龍灣會館」以古典中國文化為主題，彷彿回到從前酒樓驛站的雅緻享受。店內充滿古香十足的紅色燈籠，整間店被綺麗紅色燈光籠罩多了幾分朦朧美，就是要讓你在午夜時候夢迴中國古代的浪漫，在這裡可以看見復古的躺椅，配上水煙還真有幾分民初那年代抽一縷鴉片的浪漫以及奢靡。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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想來享受古人想來享受古人置身酒樓對酒當歌，與好友酌飲對杯的快活？來這邊準沒錯。木頭藥櫃、紅燈籠、上海老沙發、古老的窗櫺配上一壺水煙，穿越了時空回到過去。 好像做了一場美夢，帶你回到那浪漫又充滿情懷的時代。何以解憂？唯有杜康。「竹Ta.ke kowloonbay Shisha 九龍灣會館」就是要打造一處慵懶的夢幻空間來洗滌你一世的塵俗煩擾。但在這古色古香的地方每週五與六固定會有DJ表演，結合現代派對的元素讓你一時之間搞不清楚你在哪裡。

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「竹Ta.ke kowloonbay Shisha 九龍灣會館」菜單也很有趣地呼應主題，用的是武功秘笈的外觀。每一杯調酒外型都透著絲絲中國風以及浪漫感，煙霧繚繞之際的杜康飄香，就是要吸引疲憊的城市旅人們來這邊做一場夢。每一季或是針對特殊節日也會有限定特調，連shot都用的是古風十足的酒杯來承裝。例如以中國四大美女命名的調酒「王昭君」以琴酒為基酒，加入甜蜜蜜的蘋果與蜂蜜帶出了美人的甜，加入薄荷與迷迭香，甜膩的迷迭香與清涼薄荷帶出了屬於昭君的淡泊。其餘「西施」、「楊貴妃」、「趙飛燕」等都已美女的特色來做特調，還有各種中國古代出現的詩詞、道具等來替酒命名。

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除了美麗又夢幻的調酒引你入門，這裡也有美食以及水煙可以讓你盡情享受。說到美酒怎可少了下酒菜？酒吧經典的下酒菜與炸物這邊都能找得到，除了炸物還有小籠包等超像古時候酒樓才會出現的食物，真的是各處細節都超重視！當然浪漫的元素就少不了煙霧裊裊的水煙，這裡水煙有多種口味可以選擇也有專業水煙師替各位做解說以及調配的工作。

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對古代中國抱持著美麗幻想與憧憬嗎？同時又喜歡現在派對的激情以及熱情嗎？那「竹Ta.ke kowloonbay Shisha 九龍灣會館」絕對不會讓你失望，來到這邊只要將你自己交給這裡的氣氛，讓自己隨著本能去探尋。神秘的東方國度，等你來探索。

店家資訊

竹Ta.ke kowloonbay Shisha 九龍灣會館

電話：02-2383-2263

營業時間：

週日到週四 19:00-02:00

週五與週六 19:00-03:00

地址：108台北市萬華區成都路27巷8-1號

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

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