在去年以「全台最美熊貓外送員」封號走紅的 JKF 女郎「雪兒」，有著甜美長相和一身性感身材，經常在網路上 PO 出身穿制服工作時的美照，因而擄獲大批網友的心！日前，她以「第七類接種對象」的身份施打 Moderna 疫苗，事後也將施打心得分享給網友，並喊話「施打疫苗是一種社會責任，保護周遭人的安全」。

只見雪兒穿著 Foodpanda 的工作制服，曬出一雙雪白美腿和疫苗接種紀錄卡，表示自己已打完 Moderna 疫苗第一劑，在施打後的 5 小時開始感到疲倦，到了半夜便出現畏寒、鼻塞、肌肉痠痛等現象，隔天起床雖無發燒，但也持續全身無力、痠痛的情形，直到第 48 小時才恢復正常。

而她最後也不忘喊話：「施打疫苗是一種社會責任，保護周遭人的安全❤️」。貼文曝光後，網友都紛紛向她打氣直呼辛苦了，但也有許多人將焦點放在那一雙美腿上，並大讚她：「太美了」、「終於找到為何我都叫熊貓外送的真正原因了」、「最靚外送天使無誤」。

留有一頭長髮，氣質滿滿的雪兒，過去受訪時就曾透露當外送員的原因，坦言為了可以空出時間照顧行動不便的媽媽，因而看中外送員職業「休息時間彈性」的特點，便決定投入其中，一片孝心也獲得網友的一片稱讚。

一直以來，除了外送員身份外，雪兒最受注目的還有那一身「E 罩杯」好身材，而她也從不吝於和網友分享養眼福利，經常 po 出各種「事業線」辣照造福大家。近日，她也開始經營起 TikTok，拍了許多影片展現可愛的一面！

(本文由 JKF 提供)