《環球時報》報導，8月11日，遼寧省丹東市中級人民法院依法對加拿大籍被告人邁克爾·斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密案一審公開宣判，認定邁克爾·斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

《環球時報》今天報導，邁克爾·斯帕弗在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和視頻，並將其中部分照片非法提供給境外人員，經鑒定，相關照片和視頻均為機密級國家秘密。邁克爾·斯帕弗還是另一名加拿大籍被告人康明凱的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

據了解，康明凱於2017年至2018年以偽造商人身份、虛構經商事由的方式進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人蒐集了大量非公開的涉中國國家安全等信息，並據此撰寫分析報告，經鑒定，康明凱蒐集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報。康明凱被指控犯為境外刺探國家秘密、情報罪一案還在進一步審理中。

據有關部門介紹，康明凱、邁克爾·斯帕弗在羈押期間身體狀況良好。看守所密切關注他們的健康情況，定期安排檢查身體。被羈押以來，有關部門依法依規向康明凱、邁克爾·斯帕弗轉交相關信件和書籍，安排加拿大駐華使館官員對二人進行領事探視，在新冠肺炎疫情期間通過視頻方式安排領事探視。

康明凱、邁克爾·斯帕弗依法享有的通信權、領事探視權等各項合法權利得到了充分保障。有關部門還在法律允許的範圍內，在飲食、鍛鍊身體等方面給予他們人道主義關照，包括安排二人同境外親屬通電話。