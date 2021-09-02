PChome 24h購物則是祭出即日起開跑的「99揪揪節」檔期活動，集結家電、開學用品、電玩娛樂及3C話題新機等全站下殺31折起，更首度攜手知名插畫家「掰掰啾啾」跨界合作，為揪揪節量身打造獨一無二的活動視覺，以「奧樂雞」搭配「+1、揪」等元素呈現熱鬧氛圍；30日前於站上快閃「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、奧樂雞刺繡別針、2022桌曆及口袋日誌等系列商品，全站消費滿額登記抽Switch同樂遊戲超值組、虎三同日本A5和牛燒肉，搶攻年輕族群消費市場。