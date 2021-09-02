台中男駕車自撞路燈 胸口挫傷、原因待查 09:232021/09/02 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 謝姓男子駕車自撞路中的路燈造成胸口挫傷，事故原因不明，正由警方深入調查中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 謝姓男子駕車自撞路中的路燈造成胸口挫傷，事故原因不明，正由警方深入調查中。（民眾提供） 「行船走馬七分險、馬路如虎口！」42歲的謝姓男子，今天上午開車行經西屯區西屯路往都會公園方向行駛，莫名自撞路中央的0356號路燈，造成謝男的胸口挫傷，為何會自撞？全案正由警方調查處理中。 警方指出，謝男今天上午07時02分，駕駛自小客車沿西屯路內側車道，往都會公園方向行駛，謝男自稱未注意有彎道角度問題而自撞路中央的路燈，未與其他人車碰撞。 警方表示，意外發生後車頭碰撞路燈，造成謝男胸口挫傷，現場路口無監視器，全案正由警方調查處理中。 狂男開贓車酒駕「拒檢撞警車」 板橋警開15槍逮人 張伯維酒駕撞警車 扣薪禁賽1年 #路燈 #自撞 #謝男 #挫傷 #全案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女學霸誘妹赴美賣淫 北檢起訴3人 04:102021/09/02 社會新聞 PLG鋼鐵人張伯維醉駕連撞2車 警車也遭殃上銬糗照曝光 14:372021/09/01 社會 男大生睡覺驚「下面被玩弄」 錄影抓人竟揭超噁真相 17:392021/09/01 社會 PLG》張伯維酒駕懲處曝光 禁賽一年扣除2／3薪水 07:472021/09/02 體育 女騎士遇爆衝黃犬擦撞爆頭亡 警靠1根狗毛戳破飼主謊言 10:192021/09/01 社會 男不滿友人向女友借錢押人取款 屏警12小時火速破案 16:062021/09/01 社會 台電又出包 高雄鳳山大範圍路燈「失明」 20:142021/09/01 生活 驚恐開學日 貨車校門口猛撞迴轉小黃 女駕駛受困慘死 11:022021/09/01 社會 婆婆解隔前確診 台電染疫孕婦1傳3 04:102021/09/02 焦點要聞 新聞透視》填軍費窟窿 特別預算乾坤大挪移 04:102021/09/02 焦點要聞 風飛沙幫追討200萬賭場糾紛 假車禍真押人至山區凌虐 20:382021/09/01 社會 社會熱門新聞 陸女遭地鐵保全拖行扯光上衣 露胸爆哭民眾冷眼錄影 - 社會 半年無套大戰高中女101次 色男「流產完也要做」下場出爐 - 社會 只願付500元 窮男約國一女廟旁車震下場出爐 - 社會 海鋒大隊飛彈中士工作擺爛 士官長糾正遭怒譙險遭毆 - 社會 酒店妹輪性奴雜交性虐12小時 5惡男二審判刑通通變了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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