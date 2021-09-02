謝姓男子駕車自撞路中的路燈造成胸口挫傷，事故原因不明，正由警方深入調查中。（民眾提供）

「行船走馬七分險、馬路如虎口！」42歲的謝姓男子，今天上午開車行經西屯區西屯路往都會公園方向行駛，莫名自撞路中央的0356號路燈，造成謝男的胸口挫傷，為何會自撞？全案正由警方調查處理中。

警方指出，謝男今天上午07時02分，駕駛自小客車沿西屯路內側車道，往都會公園方向行駛，謝男自稱未注意有彎道角度問題而自撞路中央的路燈，未與其他人車碰撞。

警方表示，意外發生後車頭碰撞路燈，造成謝男胸口挫傷，現場路口無監視器，全案正由警方調查處理中。