首批輝瑞BNT疫苗今天運抵桃園國際機場，媒體詢問裝箱外觀有不符合捐贈單位對政府先前說明的設計字樣，台積電表示，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，在抵達後移除。

首批約90多萬劑BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗今天6時59分運抵桃園國際機場，鴻海創辦人郭台銘因處隔離期間，由表姊、台積電慈善基金會董事長張淑芬代為接機，台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤及法務長方淑華陪同接機。慈濟今天也派員接機。

針對媒體詢問裝箱外觀有不符合捐贈單位對政府先前說明的設計字樣。台積電表示，經了解後得知，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。

台積電指出，這批從德國直達台灣的BNT疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。

在全球疫苗短缺的情況下，台積電表示，很高興第一批捐贈的BNT疫苗比原本預期到貨時間，提早將近1個月抵達台灣投入抗疫行動。（編輯：楊凱翔）1100902