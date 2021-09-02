炎熱的夏天，走出戶外彷彿隨時會被烤焦一樣，而這個時節最可怕的，莫過於出門忘記做防曬，或是忘記補擦防曬乳，結果過度曝曬導致曬傷，有時候甚至讓人沒辦法躺著睡覺，一碰到曬傷處就痛，該怎麼辦呢？大樹藥局張益誌藥師表示夏天天氣炎熱，一定要做好防曬，若不慎曬傷，除了冰敷以外，也能搭配一些藥物，幫助緩解曬傷不適。

●曬傷有那些症狀呢？

大樹藥局張益誌藥師說明一般大家最了解的，大概就是曬傷處的皮膚會發紅、疼痛，若更嚴重時則可能會出現水泡的狀況。其實曬傷後也會出現輕微疼痛與發燒的情況，而通常曬傷的症狀不會馬上出現，會在曝曬至曬傷後的四小時開始慢慢出現，曬傷後的疼痛感在六小時後至兩天內最為明顯、強烈，而大概要3-5天後才會逐漸恢復。

(圖/健談提供)

●曬傷該怎麼處理？

而若不慎曬傷後，一定要注意不要讓曬傷的皮膚再度曝曬或受到刺激，大樹藥局張益誌藥師解釋曬傷的位置可以透過冰敷、塗抹含有蘆薈或燕麥膠的產品舒緩，也可將蘆薈膠等先冰鎮過，讓皮膚在塗抹的當下比較舒服，也可塗抹低劑量類固醇（0.5-1%）的軟膏，來幫助減緩灼熱感和腫脹感。

如果曬傷的比較嚴重，已經出現水泡，則不要刺破水泡，以免造成感染。通常也可以搭配一些口服乙醯胺酚、阿斯匹靈等非類固醇的止痛藥，來幫助舒緩曬傷後的皮膚疼痛、頭痛，以及發燒的狀況。

如果曬傷面積過大，已經出現噁心、嘔吐、高燒等症狀，則一定要趕快就醫。

大樹藥局張益誌藥師提醒，夏季天氣非常炎熱，出門一定要做好防曬，除了防曬乳需頻繁補塗之外，最好也能搭配薄長袖、帽子等，盡量減少皮膚被直接曝曬的機會，同時在太陽最烈的上午10點至下午四點間，盡量避免外出曝曬。

即使做足了防曬工作，也建議盡量不要長時間曝曬，畢竟高溫的狀況下，除了曬傷，也可能會有中暑、脫水等狀況，記得多補充水分，不要讓自己處於過度曝曬的危險當中喔！