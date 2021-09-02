自從疫情警戒降為二級、餐廳內用也重新開放，但部分場所仍須關閉或須遵守相關指引。民眾黨立委蔡壁如昨(1日)在臉書說，最近接到的是「桌遊業」和「視聽歌唱業」的陳情，業者們準備好開放指引只求早日解封，誰都不想成為「封最久、領最少」的振興孤兒，「政府開始推行振興五倍券要讓各行各業活絡起來時，卻還有許多行業正苦苦等待指揮中心的解封指引，請問指揮中心解封標準何在？」

蔡壁如指出，餐飲業可以微解封，不張口飲食的「桌遊業」還在禁止中；為什麼同樣是唱歌，營業登記項目有「餐飲」類的「小吃店」可以邊吃邊唱歌，純唱歌的KTV(視聽歌唱業)卻和八大行業綁在一起，繼續禁止中？

蔡壁如透露，有KTV業者跟她說，要和八大行業劃清界線，是純粹的「視聽歌唱業」，不是有人陪侍的酒吧業，請官員在評估解封對象前，先搞清楚二者的差別，再來決定解封的順序，好嗎？

因此蔡壁如指出，請指揮中心在不違反現行防疫規範的前提下，從公衛專業的角度快點協助尚未解封的行業訂出防疫指引，不要讓這些業者成為封最久卻又領最少的振興孤兒，大家咬牙苦撐，為的是齊心抗疫，而指揮中心的一紙停業公文，全國上下齊心配合，如今隨著疫情趨緩，政府開始推行振興五倍券要讓各行各業活絡起來時，卻還有許多行業正苦苦等待指揮中心的解封指引，請問指揮中心解封標準何在？