FED主席鮑威爾拋出年內縮減購債規模的訊號，但重申現階段離升息仍相當遙遠，前瞻指引鷹中帶鴿，美元轉而下跌，非美貨幣普遍上揚，其中又以南非蘭特與澳幣漲幅居前。據統計，全球央行年會後近一週以來，非美貨幣普遍上漲，其中又以南非蘭特4.11%與澳幣1.21%的漲幅居前。

大姆哥投顧分析，在一年一度的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上，FED主席鮑威爾首度明確指出將在年內大規模縮減資產購買計畫的可能性，然而，鮑威爾仍將重點著重在新冠疫情下勞動市場復甦不均衡的困境。雖然美國境內通膨壓力高漲，但現階段容忍通膨暫時性上升，不急於為了升息與大幅收緊貨幣政策而打亂勞動市場復甦的節奏，依然是利大於弊的選擇。

不同於大多數呼籲盡快削減資產購買的FED官員，鮑威爾堅定鴿派傾向的前瞻指引，緩和先前因預期FED將收緊貨幣政策的美元漲勢。

紐約匯市週三美元兌換一籃子主要貨幣下跌，新出爐的美國民間就業增幅遠低於預期，美國8月芝加哥PMI降至66.8，遜於預期且為6月以來新低，其中新訂單下滑，顯示需求較上月減緩。目前投資人靜待本週稍晚公佈的美國就業數據，以探詢美國聯準會可能的貨幣政策路徑。