由於新冠疫情持續延燒，內陸物流延滯、船舶塞港問題尚未完全舒緩，及全球經濟活動與消費習慣改變，導致船舶貨櫃運能需求大增，貨櫃船運費與租金持續高漲，全球航商需船殷切緊迫，加上國際海事組織（IMO）將於2023年起強制執行減排政策，將加速老舊船隻汰除速度，導致貨櫃航運市場對新船需求旺盛。台船(2208)董事會決定自建支線型貨櫃船，提供更早船舶檔期及更優性能的船型，布局船舶租賃業務搶攻貨櫃航運市場商機，也突破航運景氣循環，與低價競爭對造船產業不利的窘境。

台船參考日本船廠通常搭配自有船東提供船舶租賃業務，以配合造船景氣調整船廠產能，建造成熟同型船，並強化節能設計，除達到國際海事組織在能源效率指標的最新節能標準外，在船速油耗能效和綜合裝載性能等表現均優於同級船。

台船也為長榮B-type與陽明C-type各建造10艘此型2800 TEU貨櫃船，屬於亞洲航線熱門的支線船型（Feeder Type）主力，該型船目前市場接受度高，深受航商與市場肯定，更分別榮登英國皇家造船工程師學會（RINA）2017與2020年世界名船錄的封面。

一般船舶使用年限約為20年，台船指出，該等級支線型貨櫃船（2500 TEU至3200 TEU），根據國際前三大海運研究調查機構之一克拉克森（Clarksons）資料顯示，現有世界船舶總數為466艘，船齡15年以上有183艘，3年後船齡達15年更將達308艘。目前支線型貨櫃航運市場需求持穩增溫，藉此優異船型拓展台船船舶租賃業務，預期可創造營收增加獲利。並且未來商船本業可做彈性造船租船調節，並視航運市場需求變化採進可攻退可守策略，強健財務結構。