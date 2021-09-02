國3竹林段聯結車卡邊坡 上班尖峰回堵7公里 09:312021/09/02 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3南向94.87公里竹林段，凌晨發生聯結車自撞車禍，造成上班尖峰期車流回堵7公里。（截自國道即時影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3竹林段聯結車墜邊坡 上班尖峰回堵7公里（來源：記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 國道3號南向94.87公里、竹林路段今（2日）凌晨4時許發生車禍，一輛連結車自撞護欄，所幸駕駛並無大礙，但整台車卡在邊坡，造成上班時間車流回堵約7公里，直到約8點30分將連結車吊離，後續車流正在慢慢疏散中。 凌晨4時許，33歲李姓駕駛開著聯結車行經國道3號南下94.87公里處時，疑似因操作不當自撞護欄，車子卡在邊坡護欄與山壁中，所幸李姓駕駛並無大礙。但因聯結車卡住，清理現場耗費一段時間，直到大約8點30分才順利將連結車吊離，後續回堵的車流也慢慢消化中。 車市買氣解封 中華車穩居二哥 高公局示警 秋節國道5號行車時間增7倍 #邊坡 #7公里 #連結車 #整台 #國3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女學霸誘妹赴美賣淫 北檢起訴3人 04:102021/09/02 社會新聞 拜登捍衛美撤軍決定非常成功 04:102021/09/02 話題觀察 大坑9號步道邊坡整治完工 9／1重新開放 17:012021/09/01 寶島 台中大車站計畫 預計明年初開工 04:102021/09/02 地方新聞 張伯維酒駕撞警車 扣薪禁賽1年 04:102021/09/02 社會新聞 百貨周年慶開跑 珠寶腕表打頭陣 04:102021/09/02 時尚消費 九天盃環台賽復辦 7選手扛神偶挑戰28天環島壯舉 13:112021/09/01 生活 六輕要道 雲林156線整修完工 04:102021/09/02 地方新聞 技嘉科技老董葉培城捐50台筆電給家鄉竹南鎮11所國中小學 13:352021/09/01 寶島 蘇慧倫送兒上小一 嗨喊終於可運動了 04:102021/09/02 娛樂新聞 八大行業苦哈哈 經部擬續給補貼 04:102021/09/02 政治要聞 社會熱門新聞 陸女遭地鐵保全拖行扯光上衣 露胸爆哭民眾冷眼錄影 - 社會 半年無套大戰高中女101次 色男「流產完也要做」下場出爐 - 社會 只願付500元 窮男約國一女廟旁車震下場出爐 - 社會 海鋒大隊飛彈中士工作擺爛 士官長糾正遭怒譙險遭毆 - 社會 少女家中坐遭雷擊斃！恐邊滑手機邊充電惹禍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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