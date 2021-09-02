國3竹林段聯結車墜邊坡 上班尖峰回堵7公里（來源：記者爆料網）

國道3號南向94.87公里、竹林路段今（2日）凌晨4時許發生車禍，一輛連結車自撞護欄，所幸駕駛並無大礙，但整台車卡在邊坡，造成上班時間車流回堵約7公里，直到約8點30分將連結車吊離，後續車流正在慢慢疏散中。

凌晨4時許，33歲李姓駕駛開著聯結車行經國道3號南下94.87公里處時，疑似因操作不當自撞護欄，車子卡在邊坡護欄與山壁中，所幸李姓駕駛並無大礙。但因聯結車卡住，清理現場耗費一段時間，直到大約8點30分才順利將連結車吊離，後續回堵的車流也慢慢消化中。